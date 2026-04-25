Renfe apuesta por mejorar la calidad y la información del servicio con un centro integrado

Barcelona, 25 abr (EFE).- Renfe apuesta por mejorar la calidad del servicio y la información para las personas usuarias con un centro integrado, un proyecto entre Renfe y Adif para trabajar en conjunto.

Renfe y Adif están trabajando conjuntamente en un proyecto para optimizar la información al usuario, uno de los aspectos que más reclaman los pasajeros y que ambas entidades consideran prioritario.

Una de las claves de esta iniciativa es la creación de un centro de control integrado que permita mejorar la atención al usuario.

Este sistema permitiría coordinar en un mismo espacio a todos los actores implicados en el servicio ferroviario: el administrador de la infraestructura, responsable de las vías e instalaciones, con el operador ferroviario, encargado de la circulación de los trenes y de proporcionar maquinistas, trenes y la información a los usuarios.

En este sentido, Renfe subraya la importancia de garantizar que la información sea veraz, de modo que, por ejemplo, si se anuncia que un tren saldrá desde una vía concreta, esta información se cumpla sin cambios inesperados.

"Lo que estamos intentando es avanzar para mejorar la información y que sea lo más real posible", destacan fuentes de Renfe.

El primer paso para avanzar con respecto a la información al usuario ha sido la implantación de la figura del transmisor, encargado de enlazar el Centro de Regulación de Circulación (CRC) con el Centro de Gestión de Operaciones (CGO).

Esta función se ha intensificado con la incorporación de más personal de información en las cabeceras intermedias, un plan iniciado a principios de febrero con el objetivo de mejorar la información que se ofrece en estaciones de trenes de origen, destino y de paso como las de Mataró o Granollers Centro.

Como refuerzo, se han incorporado 25 trabajadores nuevos al CGO, a los que se les ha impartido una formación específica de Rodalies, y, además, se ha publicado una nueva convocatoria interna de 48 personas para seguir perfeccionando el sistema.

"Queda camino por hacer, pero hemos empezado a hacer un camino de mejora continuo", según afirman fuentes de Renfe.

El CGO coordina la circulación y garantiza la información en tiempo real

El CGO gestiona las circulaciones programadas y las incidencias, además, tiene la misión de garantizar la información en tiempo real a las personas usuarias y al personal del tren.

Actualmente Renfe tiene 1.200 km de vía, 272 trenes, 982 circulaciones diarias, 900 maquinistas y se gestionan 107 estaciones.

El organigrama del CGO se divide en la parte operativa, que gestiona la circulación, y la parte informativa, que da atención a las personas usuarias, con cerca de 30 personas trabajando en el mismo momento entre los dos sectores.

Se utilizan diferentes aplicaciones, como Copérnico, un sistema de seguimiento de la circulación y las incidencias en tiempo real, que constituye la herramienta principal donde se registra toda la información.

También, el CGO supervisa las líneas asignadas a Rodalies Cataluña y colabora en la gestión de otras si es necesario, para minimizar el impacto en el usuario. EFE

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