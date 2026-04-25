Espana agencias

El Querétaro viene de atrás y vence al Puebla en inicio de la fecha 17 del Clausura

Guardar

Puebla (México), 24 abr (EFE).- El Querétaro remontó este viernes y derrotó 1-2 al Puebla en el inicio de la decimoséptima jornada, última de la fase regular, del Clausura del fútbol mexicano.

Con el triunfo, el Querétaro llegó a 20 puntos y ascendió a la undécima posición. El Puebla se quedó con 13 unidades en el decimoséptimo lugar; ambos equipos ya están eliminados.

Por el local abrió el marcador Brayan Garnica; Querétaro dio la vuelta con goles de Ali Ávila y Daniel Parra.

Puebla tomó ventaja al minuto 10 gracias a un error del español Carlo García, quien en un intento de regresar el balón regaló el esférico a Brayan Garnica, que controló y disparó al arco que quedó vacío ante la mala ubicación del guardameta.

Cinco minutos después, Garnica se fue expulsado por una entrada por la espalda sobre Juan Cázares.

En la segunda mitad el Querétaro reaccionó y empató al 55 en un centro del argentino Lucas Rodríguez que remató de cabeza Ali Ávila.

La vuelta al marcador, 1-2, llegó al 79 en un centro que prolongó Ávila para el cabezazo a la red de Daniel Parra.

La fecha 16 seguirá este sábado con seis partidos entre los que destaca la visita de Pumas UNAM, en los que juega el costarricense Keylor Navas, ante Pachuca, del venezolano Salomón Rondón.

Pumas, segundo de la competencia con 33 puntos, buscará una victoria que le permita aspirar a ascender a la cima de la tabla en caso de un tropiezo del Guadalajara, líder con 35, ante el Tijuana.

El Pachuca, tercero con 31, necesita ganar para desbancar a los felinos del segundo escalón.

En otro partido, los Tigres UANL, de Ángel Correa, campeón del mundo con Argentina, está obligado al triunfo ante Mazatlán, para mantenerse en el límite de los ocho que avanzan a la fase final.

Misma necesidad que tiene el América, sexto con 25 unidades, en su partido ante el Atlas, para amarrar su clasificación.

El mismo día, el campeón Toluca es favorito para superar al León y conseguir una mejor posición en la fase final.

Cerrará la actividad sabatina el duelo Juárez FC-San Luis.

La fecha 17 cerrará el domingo con la visita del Monterrey al Santos Laguna, ambos equipos eliminados, y el partido entre Cruz Azul, cuarto de la clasificación con 30 puntos, contra el Necaxa, que ya no tiene opciones de liguilla.EFE

Últimas Noticias

Renfe apuesta por mejorar la calidad y la información del servicio con un centro integrado

Infobae

100-108. Tatum silencia Philadelphia

Infobae

Muere el ganadero Santiago Barrero San Román corneado por un toro en Beas de Segura (Jaén)

Infobae

Alexander-Walker, de los Hawks, gana el premio al jugador mejorado del año en la NBA

Infobae

Rodrigo Cuevas triunfa con su cabaré en el inicio de la gira 'La belleza' en Avilés

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La “pérdida de influencia” a la que se enfrenta España en la OTAN: “Quien manda realmente es Estados Unidos”

La “pérdida de influencia” a la que se enfrenta España en la OTAN: “Quien manda realmente es Estados Unidos”

Bárcenas se lanza al ataque, Rajoy lo niega “absolutamente” todo y a Cospedal no le “consta” nada: las claves de la tercera semana del juicio al ‘caso Kitchen’

La Justicia reconoce la nacionalidad española a un peruano tras acreditar su ascendencia sefardí: estos son los documentos que entregó

La Unión Europea firma un memorándum de entendimiento sobre minerales críticos con Estados Unidos: “Ahora toca convertir la ambición en proyectos”

Muere un joven de 17 años tras ser apuñalado en Puente de Vallecas (Madrid): el agresor circulaba en patinete

ECONOMÍA

El precio del fertilizante complica el cultivo de maíz en Europa: los agricultores se plantean sustituir las cosechas por otros productos

El precio del fertilizante complica el cultivo de maíz en Europa: los agricultores se plantean sustituir las cosechas por otros productos

Huelga de repartidores de Glovo este fin de semana: piden que no se realicen pedidos como gesto de solidaridad

El Gobierno de Ayuso da hasta 4.000 euros de ayuda a familias con hijos que contraten a empleadas del hogar

La CNMC abre 35 nuevos expedientes contra empresas energéticas en su investigación del apagón por “indicios de infracción grave”

Se vende aldea privada en Asturias: acceso particular al río Navia por menos de 700.000 euros

DEPORTES

La lesión de Lamine Yamal, explicada por un fisioterapeuta: “El problema muchas veces son las recaídas. El jugador tiene que haber entrenado sin molestias antes de volver”

La lesión de Lamine Yamal, explicada por un fisioterapeuta: “El problema muchas veces son las recaídas. El jugador tiene que haber entrenado sin molestias antes de volver”

Rafa Jódar brilla y se hace grande en Madrid para doblegar a De Miñaur y avanzar a tercera ronda

Sinner, sobre la baja de Carlos en Roland Garros por su lesión de muñeca: “El tenis necesita a Alcaraz”

Sinner se levanta de un tropiezo inicial y acaba con Bonzi en su debut en el Mutua Madrid Open

Carlos Alcaraz anuncia que no estará en Roma ni Roland Garros: “Hemos decidido que lo más prudente es ser cautos”