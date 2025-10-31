Espana agencias

Cae en Madrid una red que robaba coches de lujo en Europa y después los vendía en África

Por Newsroom Infobae

Madrid, 31 oct (EFE).- La Guardia Civil ha detenido en Madrid a dos personas y ha desarticulado una red internacional que se dedicaba a robar coches de alta gama en Europa y a venderlos en el norte de África.

Fruto de esta operación, en la que se han recuperado seis vehículos con un valor de 285.000 euros, se investiga a otras cuatro personas por supuestos delitos de falsificación de documentos oficiales, suplantación de identidad y comercialización de bienes obtenidos de forma fraudulenta, informa la Guardia Civil.

Después de nueve meses de investigación y varias denuncias interpuestas por particulares y empresas afectadas en la compraventa de vehículos agentes del Grupo Central de Investigación de Tráfico de la Guardia Civil han concluido la operación 'Mahitili' con el desmantelamiento de la banda.

El grupo robaba los turismos en Italia y los enviaba a Francia para modificarlos y falsificarlos y así evitar que fuesen identificados como sustraídos.

La red utilizaba España como país de tránsito para trasladarlos a través del puerto de Algeciras (Cádiz) al norte de África, donde finalmente los vendían. EFE

