Pasa a disposición judicial el detenido por la muerte de su pareja de 19 años en Librilla (Murcia)

El hombre de 27 años acusado de matar a su pareja sentimental, de 19, en Librilla (Murcia), ha pasado este miércoles por la mañana a disposición de un juzgado de Totana, según informaron fuentes de la Guardia Civil consultadas por Europa Press.

El varón fue detenido como presunto autor de un delito de homicidio tras el hallazgo del cadáver de su pareja el pasado domingo por la tarde en una vivienda de Librilla.

Entre ambos no constaban antecedentes por violencia de género, según el Ministerio de Igualdad, que apuntó que se trata de la segunda asesinada por violencia machista en la Región de Murcia en 2025. La investigación se encuentra bajo secreto de sumario.