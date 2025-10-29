Espana agencias

El PSPV, sobre la declaración institucional de Mazón en el aniversario del 29O: "Todo está mal, han perdido la cabeza"

Por Newsroom Infobae

Guardar

El síndic del PSPV en Les Corts, José Muñoz, ha cargado contra la declaración institucional del 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, el día del primer aniversario de la dana que el 29 de octubre de 2024 arrasó buena parte de la provincia de Valencia y dejó 229 víctimas mortales.

"Todo está mal. Que Mazón continúe. Que 160 altos cargos de la Generalitat se levanten a aplaudir. Que se haga contra la víctimas. Que se utilice el Saló de Corts --del Palau de la Generalitat--", ha criticado el portavoz socialista en un mensaje en X, en el que ha considerado que en el Consell "han perdido la cabeza".

En su comparecencia este miércoles en el Palau de la Generalitat, Carlos Mazón ha anunciado la declaración del 29 de octubre como Día de Recuerdo a las Víctimas de la dana, que cada año será de luto oficial en toda la Comunitat Valenciana, y ha admitido: "Hubo cosas que debieron funcionar mejor".

Por su parte, el secretario de Organización del PSPV, Vicent Mascarell, se ha sumado a las críticas y ha escrito en esta misma red social: "Vergüenza de president, de gobierno, de PP". Los socialistas valencianos han expresado que el 29 de octubre de 2024 "lo cambió todo para los valencianos y valencianas".

"Se perdieron vidas y recuerdos, pero también la confianza. Un año después aquí seguimos y seguiremos. No lo olvidaremos, no os olvidaremos", han agregado.

Y la ministra de Ciencia e Innovación y secretaria general del PSPV, Diana Morant, justo antes de entrar al Pleno de control en el Congreso, ha pedido "dignidad política" a Carlos Mazón y le ha exigido que "tome nota" de lo que piden las víctimas de la dana y les explique qué pasó hace un año.

"Desde luego les debe la explicación de lo que pasó el 29 de octubre (de 2024), que todavía no ha dado Mazón, y dignidad política", ha manifestado Morant, antes de reclamar al 'president' que "tome nota" de lo que la gente le está pidiendo.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

García Castellón lamenta que el juez del 'caso Begoña Gómez' "está absolutamente solo": "Es un caso evidente de acoso"

García Castellón lamenta que el

Ibáñez (Compromís) tacha de "indignante y asquerosa" la declaración de Mazón y exige su dimisión fulminante

Ibáñez (Compromís) tacha de "indignante

El acusado por estafar 6.500 a una mujer a través de Facebook acepta indemnizarla con 9.000 euros

El acusado por estafar 6.500

Bolaños reivindica la labor de los tribunales constitucionales frente a las "inercias populistas"

Bolaños reivindica la labor de

El Juzgado admite a trámite la querella de PACMA contra el Gobierno cántabro por las extracciones de lobos

El Juzgado admite a trámite
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Primer aniversario de la DANA

Primer aniversario de la DANA de Valencia, en directo | Mazón no dimite e irá al funeral: “Hubo cosas que debieron funcionar mejor”

Detenido uno de los mayores traficantes de hachís de Europa en Huelva: se fugó de prisión y se escondía en un taller

El despliegue del Ejército en la DANA un año después: más de 30.000 militares y miles de vehículos marcados por la disputa entre Gobierno y Mazón

Mazón comparece por sorpresa, deja claro que sigue al frente y declara el 29 de octubre día de luto oficial en recuerdo de las víctimas de la DANA

Sánchez evita la pregunta de Feijóo sobre su interrogatorio en el Senado y se escuda en la DANA: “Hoy no es el día”

ECONOMÍA

Super Once: jugada ganadora y

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 2

Qué es el ‘flex living’ del que hablan inmobiliarias: otra alternativa habitacional que gana terreno en Madrid

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 1 de las 10:00

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 1

Cuatro formas de autodespedirte con indemnización y paro, según varios abogados

DEPORTES

El Barcelona empieza a parar

El Barcelona empieza a parar los pies a Lamine Yamal: iba a entrevistarle otro streamer

Sorpresa con la reacción del Real Madrid al desplante de Vinicius a Xabi Alonso: el club quiere renovarle

Jannik Sinner se resigna a acabar el año por detrás de Carlos Alcaraz y da por perdida la corona de número uno: “Me parece imposible”

El descabellado estadio que quiere construir Arabia para el Mundial 2034: está en lo alto de un rascacielos de 350 metros

Un expresidente del Barça carga contra el capitán del Real Madrid por lo ocurrido en el Clásico: “¿Quién coño es Carvajal? Ya está acabado”