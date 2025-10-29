Espana agencias

El PP de Cataluña presenta alegaciones al Gobierno contra la "resignificación" de la Jefatura de Via Laietana

Por Newsroom Infobae

Guardar

El PP de Cataluña ha presentado formalmente al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática las alegaciones para oponerse a la "resignificación" de la Jefatura Superior de Policía de Via Laietana, en Barcelona, en espacio de memoria democrática.

En un comunicado este miércoles, los populares han explicado que se oponen a la conversión del edificio porque "no se encuentran relaciones de forma concreta, tangibles y demostrados hechos de singular relevancia, de significación histórica o simbólica que justifiquen la incoación del procedimiento".

El PP, además, critica "lo difuso e inconcreto de los hechos alegados por el Gobierno para justificar el cambio de uso", y apunta que el edificio está en plena operatividad.

EL PP NO LO VE "JUSTIFICADO"

"Su cambio de usos debería estar justificado con algo más que estimaciones que no se sustentan en hechos o datos contrastados como podrían ser resoluciones judiciales o estudios históricos de rigor", sostiene el mismo comunicado.

Así, afirman que "la pretensión del Gobierno es poner el foco en lo que ha podido ocurrir en el edificio a partir de 1941 y hasta la llegada de la democracia, es decir, poner en foco solo lo acontecido durante 37 de sus 96 años de uso".

Cabe recordar que la comisaría fue designada lugar de memoria y la Fiscalía acordó indiligencias para investigar delitos de lesa humanidad o contrarios a los derechos humanos mediante torturas durante la dictadura de Franco.

En el mismo comunicado, el PP ha propuesto instalar en el edificio un espacio de memoria "dedicado a las víctimas del terrorismo y al reconocimiento de la lucha contra el terrorismo por parte de todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

García Castellón lamenta que el juez del 'caso Begoña Gómez' "está absolutamente solo": "Es un caso evidente de acoso"

García Castellón lamenta que el

El PSPV, sobre la declaración institucional de Mazón en el aniversario del 29O: "Todo está mal, han perdido la cabeza"

El PSPV, sobre la declaración

Ibáñez (Compromís) tacha de "indignante y asquerosa" la declaración de Mazón y exige su dimisión fulminante

Ibáñez (Compromís) tacha de "indignante

El acusado por estafar 6.500 a una mujer a través de Facebook acepta indemnizarla con 9.000 euros

El acusado por estafar 6.500

Bolaños reivindica la labor de los tribunales constitucionales frente a las "inercias populistas"

Bolaños reivindica la labor de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Primer aniversario de la DANA

Primer aniversario de la DANA de Valencia, en directo | Mazón no dimite e irá al funeral: “Hubo cosas que debieron funcionar mejor”

Detenido uno de los mayores traficantes de hachís de Europa en Huelva: se fugó de prisión y se escondía en un taller

El despliegue del Ejército en la DANA un año después: más de 30.000 militares y miles de vehículos marcados por la disputa entre Gobierno y Mazón

Mazón comparece por sorpresa, deja claro que sigue al frente y declara el 29 de octubre día de luto oficial en recuerdo de las víctimas de la DANA

Sánchez evita la pregunta de Feijóo sobre su interrogatorio en el Senado y se escuda en la DANA: “Hoy no es el día”

ECONOMÍA

Super Once: jugada ganadora y

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 2

Qué es el ‘flex living’ del que hablan inmobiliarias: otra alternativa habitacional que gana terreno en Madrid

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 1 de las 10:00

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 1

Cuatro formas de autodespedirte con indemnización y paro, según varios abogados

DEPORTES

El Barcelona empieza a parar

El Barcelona empieza a parar los pies a Lamine Yamal: iba a entrevistarle otro streamer

Sorpresa con la reacción del Real Madrid al desplante de Vinicius a Xabi Alonso: el club quiere renovarle

Jannik Sinner se resigna a acabar el año por detrás de Carlos Alcaraz y da por perdida la corona de número uno: “Me parece imposible”

El descabellado estadio que quiere construir Arabia para el Mundial 2034: está en lo alto de un rascacielos de 350 metros

Un expresidente del Barça carga contra el capitán del Real Madrid por lo ocurrido en el Clásico: “¿Quién coño es Carvajal? Ya está acabado”