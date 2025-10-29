Espana agencias

El Congreso arranca el Pleno guardando un minuto de silencio en recuerdo a las víctimas de la dana

Por Newsroom Infobae

El Pleno del Congreso ha arrancado con un minuto de silencio en recuerdo a las 237 personas fallecidas como consecuencia de la dana que asoló gran parte de la provincia de Valencia y de la que este miércoles se cumple el primer aniversario.

En el hemiciclo estaba el grueso del Gobierno, la mayoría de las ministras vestidas de negro. De los principales líderes estaba ausente el de Vox, Santiago Abascal, que tampoco acudirá al funeral de Estado que se va a celebrar en Valencia.

Este homenaje ha tenido lugar en el hemiciclo justo antes del inicio de la sesión de control al Gobierno en la que el PP y Sumar dirigirán preguntas sobre esta catástrofe a las vicepresidentas segunda y tercera del Gobierno.

En concreto, la secretaria general del PP en el Congreso, Macarena Montesinos, preguntará a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, si considera que "ha hecho todo lo posible por los afectados por la dana".

Por su parte, el diputado de Sumar Nahuel González dirigirá a la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, una pregunta de las conocidas como 'florero' para que se luzca dando cuenta de las medidas que ha puesto en marcha el Ministerio de Trabajo para evitar que, en situaciones como la de la riada, las empresas obliguen a sus trabajadores a acudir a sus puestos poniendo en riesgo su seguridad y su vida.

Con motivo del primer aniversario de la catástrofe, el Congreso inauguró el pasado lunes una exposición de fotoperiodismo con imágenes tomadas en las zonas afectadas, que han comisariado la Asociación Profesional de Periodistas Valencianos y la Unió de Periodistes Valencians.

Y la próxima semana la comisión que investiga la gestión de la dana arrancará sus comparecencias recibiendo a un total de 13 representantes de las víctimas.

