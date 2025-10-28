Espana agencias

El Juzgado de Castro Urdiales acoge un procedimiento para anular una condena franquista

Por Newsroom Infobae

Los Juzgados de Cotolino de Castro Urdiales acogerán este martes, 28 de octubre, a las 13.00 horas, el procedimiento de anulación de la condena franquista de Manuel Peña Gobantes, quien fue condenado en un Juicio Sumarísimo en 1938 y fusilado en el cementerio de Derio.

Este procedimiento, contemplado en la Ley de Memoria Democrática, cuenta con la colaboración del Fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática, Carlos Yáñez, y a la vista asistirán familiares de Peña Gobantes.

Junto a otros tres vecinos de la villa, fue condenado en un Juicio Sumarísimo el 28 de enero de 1938 celebrado en Castro "sin ningún tipo de garantías democráticas".

El Colectivo ha detallado que un hermano militar de Peña Gobantes y del bando sublevado intermedió para demostrar que no tenía implicación en la acusación principal, y recibió contestación de que se revisaría la pena y se le aplicaría una de menor importancia.

A pesar de este escrito, mientras los tres compañeros de condena fueron ejecutados a garrote vil el 27 de mayo en la cárcel de Larrinaga, Peña Gobantes fue trasladado en la madrugada del día siguiente al camposanto de Derio, donde fue fusilado.

Estos hechos del cambio de sistema de ejecución de los reos y la pretendida 'Conmutación de Pena' fueron dados a conocer por el Colectivo Memoria de Laredo en abril de 2022.

