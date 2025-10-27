Illa, sobre el juicio a Pujol: "Debe tomarse en consideración su situación de edad y de salud"

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmado que "debe tomarse en consideración" la edad y el estado de salud del expresidente catalán Jordi Pujol de cara al juicio sobre él y su familia que se iniciará el 24 de noviembre en la Audiencia Nacional, en el que se les acusa de delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, falsificación de documento mercantil y contra la hacienda pública.

En una entrevista este lunes de 'La 2 Cat' y 'Ràdio 4' recogida por Europa Press, ha dicho que no le corresponde a él tomar esta decisión, pero ha añadido: "¿Tiene que ir una persona de 95 años a juicio? A mí me parece que debe tomarse en consideración su situación de edad y de salud. Y creo que la justicia tiene mecanismos para tomar en consideración esta cuestión".

Illa ha abogado por separar la obra política de Pujol respecto de las cuestiones que puedan afectar a su entorno familiar y eventualmente a él, en sus palabras, y ha señalado el "apoyo mayoritario" que tuvo Pujol durante los 23 años que estuvo al frente de la Generalitat, un periodo con cosas positivas y también negativas, según explicó.