El PP-A califica como "fracaso absoluto" la concentración en protesta por los fallos en los cribados del cáncer de mama

El portavoz del PP de Andalucía en el Parlamento, Toni Martín, ha calificado como "fracaso absoluto de los partidos de izquierda y de los sindicatos" la concentración convocada por Amama Sevilla en el Palacio de San Telmo de la capital andaluza ante los errores desvelados en el programa de detección precoz que han provocado retrasos en la realización de pruebas diagnósticas contra el cáncer de mama.

En declaraciones a los medios, Martín ha estimado que la concentración "para atacar a Juanma Moreno", en la que se "han pagado con dinero público autobuses para que se asistiera" a la misma, y ha cifrado el número de asistentes de "diez veces menos que los que iban a las manifestaciones contra la sanidad" en los tiempos en los que gobernaba el PSOE en Andalucía.

Al hilo, ha indicado que los partidos que se han sumado a la concentración "están atacando a la sanidad pública y a los profesionales y utilizando a las mujeres", a través de "cifras irreales" de asistencia a la concentración convocada por Amama Sevilla.

El portavoz ha finalizado apuntando que la sanidad pública en Andalucía "tiene más presupuesto que nunca", más profesionales que nunca y está mucho mejor que en los tiempos del Partido Socialista".