Espana agencias

El PP denuncia que Armengol y el PSOE han impedido dos veces debatir la ley para eliminar la nueva tasa de basuras

Por Newsroom Infobae

Guardar

El PP ha acusado a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y al PSOE de haber impedido en dos ocasiones la ley popular para eliminar la nueva tasa de basuras creada por el Gobierno.

Desde los populares insisten que este año registraron una proposición de ley en el Congreso que fue "vetada en enero de este año 2025 por el Gobierno de Sánchez, impidiendo su tramitación".

Igualmente, el grupo popular inscribió esa misma iniciativa en el Senado el pasado mes de febrero. Tras aprobarse en esta sede y remitirse al Congreso, acusan a Francina Armengol de tenerla "paralizada sin permitir que se tramite ni se debata".

En este sentido, el grupo parlamentario aclara que la Directiva UE 2018/851 sobre residuos establece que los estados miembros puedan revisar y modificar los sistemas de financiación del servicio de recogida y tratamiento de los residuos.

No obstante, defienden que "la Directiva no impone directamente a los estados miembros la obligación de establecer o incrementar las tasas de basura y mucho menos, que los ciudadanos tengan que sufragar el coste del servicio al cien por cien".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Chivite dice que la comisión de investigación es "una cortina de humo" para "vender una realidad que no existe"

Chivite dice que la comisión

El 'think tank' de Espinosa de los Monteros lanza en Barcelona su informe sobre Estado de Derecho que enviará a PP y Vox

El 'think tank' de Espinosa

Óscar López, Elma Saiz, Patxi López y Barbón participan en las jornadas del PSOE en León que cerrará Sánchez

Óscar López, Elma Saiz, Patxi

Maíllo aboga por unos PGE "justos, atrevidos y audaces" que no se puedan rechazar ni se vinculen a adelanto electoral

Maíllo aboga por unos PGE

Cinco hombres enfrentan más de 5 años de prisión tras encararse con los agentes que les pillaron con droga en Granada

Cinco hombres enfrentan más de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Las víctimas de la DANA

Las víctimas de la DANA temen que Mazón se acerque a ellas en el funeral de Estado: “No saben cómo van a reaccionar”

De luchar contra un desahucio a enfrentarse a tres años de prisión: CaixaBank sienta en el banquillo a 19 activistas por “defender la vivienda digna”

El Museo del Prado se moderniza: por 274.000 euros busca un potente microscopio capaz de radiografiar un pelo para restaurar obras

Pedro Sánchez resiste a las presiones sobre el gasto en Defensa: apunta al flanco oriental y a las ayudas a Ucrania para demostrar su “compromiso” con la OTAN

La rocambolesca historia del Picasso perdido: lo ‘robó’ una vecina que creyó que era un paquete olvidado en el portal

ECONOMÍA

Juan Roig explica por qué

Juan Roig explica por qué un gerente de Mercadona cobra 2.100 euros al mes: “Necesitas que el trabajador se sienta bien tratado”

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 1 de este 25 octubre

Triplex de la Once sorteo 1: Resultados de hoy 25 octubre

Dormimos más y ¿gastamos menos?: así afecta el cambio de hora a la factura de la luz

La propuesta de Sánchez de eliminar el cambio horario en la UE supondría un beneficio de 750 euros por persona al año, según un estudio

DEPORTES

Previa de LaLiga: Valencia vs

Previa de LaLiga: Valencia vs Villarreal

Previa de LaLiga: Athletic vs Getafe

Previa de LaLiga: Espanyol vs Elche

Previa de LaLiga: Girona vs Real Oviedo

El ciclista Bradley Wiggins rompe el silencio en ‘The Chain’: confesiones sobre abuso, adicción y la relación tóxica con su padre