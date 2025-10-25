El PP denuncia que Armengol y el PSOE han impedido dos veces debatir la ley para eliminar la nueva tasa de basuras

El PP ha acusado a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y al PSOE de haber impedido en dos ocasiones la ley popular para eliminar la nueva tasa de basuras creada por el Gobierno.

Desde los populares insisten que este año registraron una proposición de ley en el Congreso que fue "vetada en enero de este año 2025 por el Gobierno de Sánchez, impidiendo su tramitación".

Igualmente, el grupo popular inscribió esa misma iniciativa en el Senado el pasado mes de febrero. Tras aprobarse en esta sede y remitirse al Congreso, acusan a Francina Armengol de tenerla "paralizada sin permitir que se tramite ni se debata".

En este sentido, el grupo parlamentario aclara que la Directiva UE 2018/851 sobre residuos establece que los estados miembros puedan revisar y modificar los sistemas de financiación del servicio de recogida y tratamiento de los residuos.

No obstante, defienden que "la Directiva no impone directamente a los estados miembros la obligación de establecer o incrementar las tasas de basura y mucho menos, que los ciudadanos tengan que sufragar el coste del servicio al cien por cien".