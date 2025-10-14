Espana agencias

Vox acusa al PP de ser responsable de una "invasión de inmigración ilegal"

Por Newsroom Infobae

Guardar

El secretario general de Vox y líder del partido en Cataluña, Ignacio Garriga, ha acusado este martes al PP de ser los responsables de "España esté sumida en una invasión de inmigración ilegal".

En una atención a los medios desde Barcelona, y coincidiendo con un acto de los populares en esta ciudad en que su presidente, Alberto Núñez Feijóo, presenta su plan de inmigración, ha asegurado que ahora, tarde y mal, textualmente, pretenden copiar las ideas de Vox, pero ha advertido: "Los españoles son conscientes de quién es culpable y es el PP".

Garriga ha cargado contra las políticas en materia migratoria del PP, y también del PSOE y los independentistas, pero concretamente sobre el PP les ha culpado de romper los gobiernos de coalición en algunas comunidades autónomas con Vox para "abrazarse con el PSOE y repartir a inmigrantes ilegales por toda España", en referencia al acuerdo para el reparto de menores migrantes no acompañados.

También ha apuntado que son los responsables de haber impulsado la ley de extranjería actual, de "consolidar el fraude del arraigo y de las regularizaciones masivas" que, según él, impulsaron cuando estuvieron al frente del Gobierno.

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

Garriga se ha referido al proyecto de presupuestos que el gobierno del alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, presentó la semana pasada, ha descartado su apoyo a los mismos, y ha augurado que el alcalde "irá a abrazarse al PP y al separatismo" para aprobarlos.

Ha asegurado que Barcelona es "la ciudad del crimen europeo" por culpa de las políticas de Collboni, y ha culpado de ello también al PP, ya que, según él, si se convirtió en alcalde fue gracias al apoyo de los populares.

SALVADOR ILLA

Finalmente, en relación con las inundaciones en las comarcas de Terres de l'Ebre (Tarragona) del fin de semana, ha criticado que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, "no estaba donde se esperaba" que estuviera, en referencia a su asistencia durante el mediodía a los actos del 12-O en Madrid.

"Estaba en Madrid. No estaba liderando la respuesta a la dana que estaba afectando de manera especial a Tarragona. Un Salvador Illa que se presentó como el gran adalid de la gestión, y ha resultado ser un nefasto gestor, tan o peor que Puigdemont o que Torra", ha sostenido, por lo que ha reclamado su dimisión, y la de la consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El TSJM avala la incapacidad total a una empleada de hogar con artrosis, frente al criterio del INSS

El TSJM avala la incapacidad

PP reprocha a Sánchez hablar de "cumplir la ley" con el aborto cuando "indulta corruptos": "Tiene más cara que espalda"

PP reprocha a Sánchez hablar

Ezcurra (PP) afirma que España debe liderar el pacto migratorio europeo con una política "ordenada"

Ezcurra (PP) afirma que España

Sumar y PSOE encauzan posturas para un acuerdo en la reforma constitucional que blinde el derecho al aborto

Sumar y PSOE encauzan posturas

Vox responde a Feijóo que sólo existe la "pinza" PP-PSOE: "Tenemos claro quién es el enemigo y quién colabora con él"

Vox responde a Feijóo que
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

‘O aportas o apartas’: Feijóo

‘O aportas o apartas’: Feijóo presenta su plan de inmigración contra el “descontrol” del Gobierno y el “discurso del miedo” de Vox

Un coche patrulla de la Ertzaintza se subasta en Zaragoza: la oferta actual es de 350 euros y pueden verse las pegatinas arrancadas

Sánchez evita felicitar a María Corina Machado por el Nobel de la Paz: “No me pronuncio, respeto y mucho el trabajo que hace”

Un conductor de ambulancia trabaja 15 días seguidos por decisión de su empresa y lo denuncia: se lo rechazan por no ser un cambio sustancial

Pedro Sánchez defiende las “relaciones muy positivas” con EEUU pero mantiene el pulso a Trump del gasto en defensa con el 2% del PIB

ECONOMÍA

Estos son los ganadores del

Estos son los ganadores del Sorteo 2 de Super Once

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 2

No más errores al realizar una transferencia: el titular es obligatorio y deberá ser verificado antes de aceptar la emisión del dinero

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 1

La nueva regla de los 10 segundos de los bancos: un sistema de transferencias exprés que será obligatorio en España

DEPORTES

Cuánto dinero tiene Cristiano Ronaldo:

Cuánto dinero tiene Cristiano Ronaldo: una máquina de facturar muy diferente a la de leyendas como Roger Federer o Michael Jordan

Los 10 seleccionadores mejor pagados: Luis de la Fuente no aparece y Uzbekistán está entre los primeros puestos

El inesperado ganador del Masters 1.000 de Shanghái: venció a su primo en la final y recaudó más dinero que en toda su carrera

Este circuito de carreras de Aspen se vende por casi 20 millones de euros: “Es una pizarra en blanco para el comprador visionario”

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1