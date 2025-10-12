Espana agencias

Unas 3.700 personas según la Urbana participan en Barcelona en la marcha por el 12 de octubre

Unas 3.700 personas --1.200 manifestantes y 2.500 representantes de la cultura hispanoamericana--, según la Guardia Urbana de Barcelona (GUB), han recorrido este sábado al mediodía el centro de la capital catalana por el 12 de octubre, convocados por las entidades Espanya i Catalans Movimiento Cívico y Cataluña Suma por España.

La manifestación ha arrancado sobre las 12 horas en la parte alta del Passeig de Gràcia, delante de la Pedrera y ha bajado por esta vía hasta la plaza de Catalunya, donde ha llegado la cabecera sobre las 13.20 horas, se han pronunciado los discursos y se ha procedido a la lectura del manifiesto.

Han acudido el presidente del PP en Catalunya, Alejandro Fernández; el líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera; el secretario general de Vox y líder del partido en Catalunya, Ignacio Garriga; el secretario de comunicación de Cs, Kevin Romero, y el coordinador autonómico de Cs, Héctor Amelló, entre otros.

Además, la convocatoria ha contado con el apoyo de las organizaciones y entidades Societat Civil Catalana, Aixeca't Levántate, Unión de Brigadas, Comando Libertad, Españoles de a pie, Estudiants pel Canvi, Hablamos Español, S'ha Acabat, Impulso Ciudadano, Solidaridad y Vanguardia Española.

Los manifestantes han levantado en todo el recorrido numerosas banderas españolas, algunas 'senyeres', así como banderas de diferentes países latinoamericanos que cubrían la cabecera de la manifestación, bajo el lema 'Día de la Fiesta Nacional de España y de la Hispanidad'.

Asimismo, detrás de la cabecera, la manifestación ha estado acompañada por varias representaciones de bailes tradicionales y folklore de distintos países latinoamericanos y de la cultura hispanoamericana.

MANIFIESTO Y PARLAMENTOS

En el escenario ubicado en la plaza de Catalunya, el portavoz de las entidades convocantes, Javier Megino, ha leído el manifiesto, que ha llamado a "celebrar los valores trascendentales" de España.

"El separatismo lleva décadas dividiéndonos, enfrentándonos y condenándonos a levantar fronteras entre españoles", ha afirmado y ha criticado que, a su parecer, no se respeten los derechos de los castellanohablantes.

Además, en el manifiesto han criticado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por "convertir a España en rehén de 7 votos separatistas".

También ha hablado el coordinador de la asociación De español a español por la Constitución, Amalio de Marichalar, que ha señalado a Sánchez por "actuar en modo golpe de Estado" y ha dicho de él que es un antidemócrata, textualmente.

Por su parte, el escritor y cofundador del Foro de Ermua, Iñaki Ezquerra, ha defendido una "hispanidad en la que quepan todos los catalanoparlantes y los castellanohablantes".

