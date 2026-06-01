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El trofeo Larry O'Brien vuelve a la pista de las Finales

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Chicago (EE.UU.), 31 may (EFE).- Por primera vez en 17 años, la imagen del trofeo Larry O'Brien regresará a la pista de las Finales NBA para el duelo entre San Antonio Spurs y New York Knicks que arrancará este miércoles en una serie al mejor de los siete partidos.

La NBA publicó este domingo unas imágenes del parqué del Frost Bank Center de San Antonio y del Madison Square Garden de Nueva York en el que el trofeo Larry O'Brien figura dibujado en el centro de la pista, junto al logotipo de las franquicias.

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Hacía años que el logotipo del trofeo entregado al campeón de la NBA no se colocaba en la pista. La última vez se remontaba a las Finales de 2009 ganada por Los Ángeles Lakers a los Orlando Magic.

Las Finales NBA tendrán sus dos primeros partidos el miércoles y viernes en San Antonio, antes de desplazarse a Nueva York para el tercer y cuarto encuentro.

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Los Spurs eliminaron a los Oklahoma City Thunder en las finales del Oeste, mientras que los Knicks se impusieron a los Cleveland Cavaliers. EFE

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