Ancelotti: "Raphinha es el mejor del mundo atacando la profundidad"

Río de Janeiro, 31 may (EFE).- El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, desveló este domingo, tras la victoria sobre Panamá por 6-2 en el último amistoso antes de poner rumbo a Estados Unidos, lo que pedirá en el Mundial a Raphinha, a quien considera el mejor del mundo atacando espacios.

"Lo que le pido es estar cerca de la línea defensiva porque creo que en el aspecto de atacar la profundidad, él es el mejor del mundo", señaló 'Carletto' en la rueda de prensa posterior al encuentro, en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.

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El técnico italiano señaló que no ve al jugador del FC Barcelona como un delantero centro y que no le pedirá jugar en esa posición.

"Creo que estando cerca de la línea defensiva para atacar desde atrás es más importante, pero nunca le voy a decir a Raphinha donde tiene que jugar cuando tengamos la pelota", completó.

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A su juicio, el camisa 11 de la Canarinha tiene que dar rienda suelta a su "creatividad" y "calidad" para encontrar su mejor posición en ataque.

No obstante, puntualizó que lo único que le pedirá a Raphinha y al resto de los convocados es "posicionarse bien" cuando el equipo no tenga la posesión.

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Raphinha es, a priori, titular indiscutible para Ancelotti.

Este domingo jugó apenas la primera mitad del amistoso contra Panamá y tuvo una actuación discreta.

Fue sustituido en el descanso, cuando Carletto metió diez cambios de una tacada. A partir de ahí, el equipo mejoró sustancialmente y arrolló al combinado centroamericano hasta el 6-2 definitivo. EFE

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