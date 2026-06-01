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Endrick, feliz por hacer dudar a Ancelotti sobre el once titular de Brasil

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Río de Janeiro, 31 may (EFE).- El delantero Endrick se declaró "feliz" por haber cuajado un buen segundo tiempo en la victoria de la selección brasileña por 6-2 sobre la de Panamá, y por hacer dudar al seleccionador, Carlo Ancelotti, sobre el once titular de cara al Mundial 2026.

"Estoy muy agradecido. Dios también bendijo a Rayan y a Igor Thiago. Me alegra porque eso genera dudas en la cabeza Carletto", afirmó el joven atacante en declaraciones a los medios tras el partido amistoso disputado en el Maracaná de Río de Janeiro.

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Endrick fue uno de los diez cambios que introdujo Ancelotti en el descanso y el equipo mejoró sustancialmente.

El 19 de la Canarinha formó un tridente junto a Rayan e Igor Thiago, con Lucas Paquetá de enganche y, aunque no anotó, fue clave para el vendaval 'verdeamarelo' de la segunda mitad, en la que marcaron precisamente Rayan, Igor Thiago y Paquetá.

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"No marqué, pero ayudé a marcar, corriendo y en algunos goles también. Ahora tenemos que seguir y, si Dios quiere, hacer una buena preparación para la Copa del Mundo", manifestó Endrick, quien estuvo cedido la pasada temporada en el Olympique de Lyon.

No obstante, subrayó que el cuarteto de atacantes titular, compuesto por Vinícius, Raphinha, Matheus Cunha y Luiz Henrique, es de "alto nivel" y está convencido de que siempre ayudará a Brasil.

Con todo, prometió que cuando la unidad B de Ancelotti salga del banquillo, se dejará la vida.

"Todos los que están aquí están capacitados. Sabemos que Carletto es un tipo victorioso, que hace cosas diferentes. Tenemos que seguir el plan del míster y hacer lo que nos pida", comentó.

Tras el 'set' a Panamá, Brasil tendrá un último test contra Egipto el 6 de junio, en Clevelend, antes de su debut mundialista frente a Marruecos. EFE

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EFE

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