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Casemiro reconoce "algunas dificultades" ante Panamá en el Maracaná

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Río de Janeiro, 31 may (EFE).- El centrocampista brasileño Casemiro no se mostró del todo satisfecho con la primera mitad que jugó su selección en el amistoso contra Panamá, preparatorio para el Mundial 2026 y que terminó por 6-2 a favor de la Canarinha, y reconoció que tuvieron "algunas dificultades".

"El partido fue bueno. En la primera mitad tuvimos algunas dificultades. Creo que entramos mejor en la segunda mitad. Ellos se cansaron y nosotros cambiamos" a diez jugadores, explicó el exjugador del Manchester United en declaraciones a los medios tras el encuentro, disputado en el Maracaná de Río de Janeiro.

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Casemiro destacó también la "buena conexión" con la afición y "el calor" que les dieron los más de 70.000 hinchas antes de poner rumbo a Estados Unidos para culminar la preparación de cara al debut contra Marruecos, el próximo 13 de junio, en Nueva Jersey.

El también excentrocampista del Real Madrid fue hoy capitán de Brasil. Jugó apenas medio tiempo, pero marcó el 2-1 justo antes del descanso, de cabeza, a pase de Vinícius Júnior.

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En el descanso, Ancelotti cambió a diez de los once futbolistas, incluido Casemiro, y el equipo se desató hasta el 6-2 definitivo.

En este sentido, elogió el "trabajo sucio" de Igor Thiago en el frente del ataque. Fruto de su presión al portero rival, el delantero del Brentford permitió a Rayan anotar su primer tanto con la absoluta y luego provocó un penalti que él mismo se encargó de transformar.

"Claro que el gol de Rayan es de extrema calidad, pero él (por Igor Thiago), presionó y forzó el error del portero. Hizo el trabajo sucio y es importante darle valor", reivindicó. EFE

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EFE

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