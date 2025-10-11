Espana agencias

Fiesta Nacional: ¿Por qué se celebra el 12 de octubre?

Año tras año las Fuerzas Armadas desfilan en Madrid en los actos conmemorativos del día de la Fiesta Nacional pero, ¿por qué se celebra este día el 12 de octubre y no en otra fecha significada del calendario para España? ¿Por qué hay un desfile militar? Te explicamos estas y otras curiosidades sobre este día:

¿POR QUÉ SE CELEBRA EL 12 DE OCTUBRE?

El 12 de octubre de 1492 Cristóbal Colón desembarcó junto con sus hombres a la isla Guananí, en el archipiélago de las Bahamas, dando comienzo a un puente cultural entre los pueblos de América y España que se mantiene hasta hoy.

Fue en 1892, al celebrarse el cuarto centenario del descubrimiento, bajo la regencia de María Cristina, cuando en un real decreto se propuso hacer coincidir esa efeméride con la celebración de la Fiesta Nacional. La ley de 1987, que estableció por ley la fecha como Fiesta Nacional de España, explicó así los motivos para hacer coincidir ambas fechas:

"La fecha elegida, el 12 de Octubre, simboliza la efeméride histórica en la que España, a punto de concluir un proceso de construcción del Estado a partir de nuestra pluralidad cultural y política, y la integración de los Reinos de España en una misma Monarquía, inicia un período de proyección lingüística y cultural más allá de los límites europeos".

FIESTA NACIONAL Y DÍA DE LA HISPANIDAD

Aunque 'popularmente' se conoce como Día de la Hispanidad, y así se denomina en algunos otros países hispanoamericanos, la ley de 1987 establece que lo que se celebra el 12 de octubre es la Fiesta Nacional de España, sin mencionar la hispanidad.

No siempre ha sido así. En un Real Decreto anterior, de 1981, por el que se establecían normas para la celebración del 12 de octubre, se hablaba del día de la Fiesta Nacional de España y Día de la Hispanidad. Y antes de eso el 12 de octubre se había denominado Día de la Raza, un nombre que aún conserva 'popularmente' en algunos países americanos.

La denominación de Día de la Raza es citado por primera vez en enero de 1913 en una hoja difundida por la asociación Unión Ibero-Americana de Madrid, como una idea de su presidente, el exalcalde de Madrid y exministro Faustino Rodríguez San Pedro, para unir a todos los pueblos de habla hispana.

La idea cuajó y a lo largo de las primeras décadas del siglo XX distintos países de Hispanoamérica comenzaron a instaurar el 12 de octubre como festivo en sus territorios, utilizando algunos la denominación de Día de la Raza, como el caso de Honduras, donde aún se utiliza.

Otros países, como Argentina o Nicaragua, acogieron en un primer momento la denominación de Día de la Raza, pero posteriormente cambiaron la fiesta de nombre: a Día del Respeto a la Diversidad Cultural, en Argentina, y a Día de la Resistencia Indígena, en Nicaragua.

¿POR QUÉ HAY UN DESFILE MILITAR?

El Día de la Hispanidad no tiene nada que ver con el Día de las Fuerzas Armadas, entonces... ¿Por qué desfilan las Fuerzas Armadas?

La razón es "realzar en lo posible" la conmemoración de la Fiesta Nacional de España y "buscar en la misma la plena integración de todos los elementos históricos y culturales que conforman la nación española", según se explica en un Real Decreto de 1997 que estableció por ley el desfile militar.

En virtud de ese texto legal, se trasladaron al 12 de octubre los actos más significativos que se venían desarrollando anualmente el Día de las Fuerzas Armadas, al considerar que tal medida "resalta la identificación de las Fuerzas Armadas con la sociedad a la que sirven, uniendo el más brillante acto anual de las mismas a los demás de celebración de este día".

