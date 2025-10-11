Espana agencias

Cuatro de los españoles de la segunda flotilla detenidos por Israel regresan a España y prometen seguir en su lucha

Por Newsroom Infobae

Cuatro de los ocho españoles que viajaban en la última flotilla con ayuda para Gaza interceptada esta semana por Israel han regresado este sábado a España, aunque prometen que volverán a ir para continuar denunciando la intervención de Israel y romper el bloqueo de Gaza.

En concreto, Israel ha liberado a la diputada de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Jimena González Gómez, a María Teresa Arancón, a María Plata Díaz y Yacine Belkaid Ayari.

"Gracias a la lucha de las calles. Vamos a seguir e intentar romper el bloqueo. Los gobiernos tienen que romper toda relación comercial con el Estado sionista israelí. Vamos a ir a Gaza una y otra vez y no nos van a parar", ha sostenido la diputada de Más Madrid, Jimena González, a su llegada al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

La ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, ha acudido a recibir a su compañera de partido. García ha denunciado las "vejaciones y humillaciones" que han sufrido los integrante de la flotilla y pide que Israel rinda cuentas.

"Estamos ahora en un momento en el que se ha declarado o se va a declarar la paz pero tiene que ser una paz condicionada a que los genocidas rindan cuentas. Ante el mayor genocidio del último siglo, la comunidad internacional tiene que responder", ha manifestado la responsable de Más Madrid.

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha acudido también a la llegada de los miembros de esta segunda flotilla y mostrado con orgullo el "triunfo" de las flotillas "en seguir denunciando el genocidio en Gaza por parte de un gobierno que sigue rompiendo la legalidad internacional".

Bergerot ha pedido que el anuncio de paz sea "duradera y justa" para Palestina, así como que la comunidad internacional respete los "derechos políticos" de este pueblo.

Jimena González y María Teresa Arancón viajaban a bordo de los veleros de la iniciativa 'Thousand Madleens', mientras que María Plata Díaz y Yacine Belkaid Ayari iban a bordo del 'Conscience', un antiguo ferry fletado por Rumbo a Gaza.

"Ha sido seguramente uno de los viajes más duros de nuestras vidas, que su culminación ha sido las condiciones esperpénticas que hemos sufrido en las cárceles sionistas", ha expresado también Yacine Belkaid a los medios.

Igualmente, otra de las integrantes que viajaba en este barco, la italiana Elisabeth di Luca, residente en España, también será deportada por Israel, según ha precisado la organización.

Todas las embarcaciones fueron interceptadas por el Ejército israelí en la madrugada del miércoles en aguas internacionales y trasladadas hasta el puerto de Asdod. De ahí, los 145 integrantes de la flotilla fueron trasladados a la prisión de Ktziot, situada en el desierto del Négev.

