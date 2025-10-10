Espana agencias

Palop: “Al Valencia le viene bien este parón”

Por Newsroom Infobae

Valencia, 10 oct (EFE).- El exportero del Valencia Andrés Palop apuntó que al equipo de Carlos Corberán “le viene bien este parón” porque “ahora es momento de hacer unión, familia y hacer piña, algo fundamental para seguir hacia delante y sacar las cosas positivas de los partidos”.

“El jugador se tiene que dar cuenta que está en un gran club, con una gran historia y que tiene que dar el doscientos por cien para contentar a la afición y conseguir los puntos en casa”, dijo en una entrevista en VCF Media Radio sobre la actualidad del equipo.

En ese sentido, el exjugador internacional del Valencia, Villarreal, Sevilla y Bayer Leverkusen, expresó que no ve ningún estadio español que llene la grada como Mestalla, por lo que el jugador “tiene que sentir que el aficionado está con él, está con ganas de que gane el Valencia CF”.

Palop, que recientemente ha sido elegido seleccionador de la selección valenciana masculina de fútbol para la Copa de las Regiones UEFA, competición que se celebra cada dos años en el que solo pueden participar jugadores sin ficha profesional y que mide a diferentes regiones de países europeos, también habló sobre el portero Julen Agirrezabala, cedido esta temporada por el Athletic Club al Valencia.

“Mi opinión sobre él ya era positiva antes de venir al Valencia. Cada vez que jugaba hacía un muy buen papel. El Athletic también trabaja muy bien la portería. Está muy bien preparado, domina el juego aéreo, el uno contra uno, tiene buen posicionamiento, el juego con los pies. Cuesta encontrar carencias”, analizó.

Para Palop, lo único que le falta al portero vasco es la confianza del día a día: “Ahora está en un club muy exigente y viene a sustituir a un portero que ha rendido ‘top’. No lo tiene fácil, pero con la confianza que se le está dando va a dar mucho de hablar. Le va a dar más tardes de gloria que tristeza”.

“Valoro su trayectoria, comportamiento y personalidad. Hay que tener paciencia. Es un portero muy equilibrado, eficaz, de los que te gusta ver en la portería y va a crecer durante la temporada. Va a responder a las mil maravillas”, aseguró.

Por último, Palop destacó la formación de los guardametas de la Academia VCF, que tiene a tres representantes (Raúl Jiménez, Vicent Abril y Alain Gómez) en el Mundial sub-20. “Tiene mucho mérito y demuestra el nivel de preparación en la Academia VCF con los porteros. Habla muy bien del trabajo del Valencia CF”, afirmó.

“Conozco cómo se trabaja, sé el modelo y, evidentemente, es muy difícil llevar un jugador a esta competición, imagínate tres (dos con España y uno con Argentina). Habla muy bien de Aitor Bas y de todos los compañeros que están en el departamento. El fútbol evoluciona muy rápido y hay que darles a los porteros las herramientas para que estén en el top”, finalizó. EFE

