El Atlético de Madrid y el Inter de Milán disputan en Libia un encuentro sin precedentes

Túnez, 10 oct (EFE).- El Atlético de Madrid y el Inter de Milán se verán las caras este viernes en el Estadio Internacional de Bengasi, Libia, en un partido amistoso sin precedentes en la última década en el país magrebí, en plena reconstrucción tras años de conflicto, originado por el derrocamiento y ejecución de Muamar Gadafi en 2011.

El encuentro -organizado por el Fondo para el Desarrollo y la Reconstrucción de Libia-, que se disputará a las 18:00 hora local (15:00 GMT), ha levantado gran expectación en Bengasi, donde, al término del evento, se entregará al ganador la simbólica "Copa de la Reconstrucción".

El trofeo forma parte de las iniciativas del Fondo -destinado a mejorar la infraestructura deportiva y revitalizar la imagen de Bengasi y Cirenaica tras años de conflicto-, liderado por Belgassem Haftar, hijo del mariscar Jalifa Haftar, que controla la parte este del país, divido en dos áreas de influencia.

La llegada de las estrellas del Atlético de Madrid y el Inter de Milán a Bengasi es todo un acontecimiento en un país donde, desde hace más de una década, el deporte rey pelea por sobrevivir en estadios deteriorados y con escaso uso.

De hecho, el Estado Internacional de Bengasi, inaugurado en 1969 bajo el nombre Estadio 28 de Marzo en conmemoración de la salida de las tropas británicas del país, fue completamente reconstruido y reinaugurado el pasado febrero con un encuentro amistoso entre leyendas del Milan y una selección de estrellas africanas y libias que llenó las gradas.

El partido de hoy cobra especial trascendencia al preceder el choque de la Champions entre el Inter de Milán y el Atlético de Madrid el próximo 26 de noviembre, aunque ambos equipos han decidido no alinear para el amistoso a los jugadores que tienen citas próximas con sus respectivas selecciones o compromisos internacionales.

La ciudad de Bengasi está lista para vivir un importante acontecimiento, en un país con sed de fútbol, en el recién renovado estadio con capacidad para unas 42.000 personas, que espera el lleno total.

Desde el derrocamiento y ejecución de Muamar Gadafi en 2011, Libia se ha mantenido divida en dos áreas de influencia con dos guerras civiles y choques esporádicos entre milicias aunque ha conseguido evitar un gran enfrentamiento bélico desde 2020. EFE