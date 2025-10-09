Sordo valora la ampliación del permiso por fallecimiento pero le habría gustado negociarlo

Madrid, 9 oct (EFECOM).- El secretario general de CC.OO., Unai Sordo, ha calificado este jueves la futura ampliación del permiso por fallecimiento y la creación de uno para cuidados paliativos como "una buena noticia", aunque ha considerado que ello debía haberse abordado antes en el marco del diálogo social.

Durante una asamblea de delegados en Ponferrada, Sordo se ha referido así al anuncio realizado por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien ha planteado ampliar el permiso laboral retribuido por fallecimiento de familiares hasta un máximo de 10 días, así como de poner en marcha un nuevo permiso para cuidados paliativos.

"España estaba a la cola de la protección del fallecimiento de familiares y de permisos excesivamente cortos, que hacían que muchísimos trabajadores tuvieran que cogerse la baja, porque no estaban en condiciones psicológicas de ir a trabajar con la cercanía de fallecimiento de un familiar cercano", ha explicado Sordo.

No obstante, aunque ha considerado "una buena noticia este incremento de los permisos", ha señalado que "nos hubiera gustado que se hubiera abordado y fuera producto de un acuerdo en el marco del diálogo social".

Fuentes del Ministerio de Trabajo han señalado que el permiso irá en función del grado de consanguinidad, como ocurre actualmente, pero con ese máximo de 10 días en lugar de los 2 ó 4 vigentes si hay desplazamiento.

En cuanto al permiso por cuidados paliativos las mismas fuentes explican que, en función de las circunstancias, se podrá hacer también mediante reducción de jornada.

En ambos caso, recuerdan, se trata de permisos retribuidos por las empresas. EFECOM