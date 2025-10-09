Espana agencias

Sordo valora la ampliación del permiso por fallecimiento pero le habría gustado negociarlo

Por Newsroom Infobae

Guardar

Madrid, 9 oct (EFECOM).- El secretario general de CC.OO., Unai Sordo, ha calificado este jueves la futura ampliación del permiso por fallecimiento y la creación de uno para cuidados paliativos como "una buena noticia", aunque ha considerado que ello debía haberse abordado antes en el marco del diálogo social.

Durante una asamblea de delegados en Ponferrada, Sordo se ha referido así al anuncio realizado por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien ha planteado ampliar el permiso laboral retribuido por fallecimiento de familiares hasta un máximo de 10 días, así como de poner en marcha un nuevo permiso para cuidados paliativos.

"España estaba a la cola de la protección del fallecimiento de familiares y de permisos excesivamente cortos, que hacían que muchísimos trabajadores tuvieran que cogerse la baja, porque no estaban en condiciones psicológicas de ir a trabajar con la cercanía de fallecimiento de un familiar cercano", ha explicado Sordo.

No obstante, aunque ha considerado "una buena noticia este incremento de los permisos", ha señalado que "nos hubiera gustado que se hubiera abordado y fuera producto de un acuerdo en el marco del diálogo social".

Fuentes del Ministerio de Trabajo han señalado que el permiso irá en función del grado de consanguinidad, como ocurre actualmente, pero con ese máximo de 10 días en lugar de los 2 ó 4 vigentes si hay desplazamiento.

En cuanto al permiso por cuidados paliativos las mismas fuentes explican que, en función de las circunstancias, se podrá hacer también mediante reducción de jornada.

En ambos caso, recuerdan, se trata de permisos retribuidos por las empresas. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Torres augura que la opa superará "ampliamente" el 50 %, con apoyo también de minoritarios

Infobae

Los bancos centrales europeos reafirman compromiso con Código Global del Mercado Divisas

Infobae

China añade otras 14 entidades, la mayoría de EEUU, a su lista de control de exportaciones

Infobae

BlaBlaCar respalda el proyecto de ley de Movilidad Sostenible aprobado en el Congreso

Infobae

OpenAI lanza un plan piloto para pagos digitales de India directamente en ChatGPT

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia Provincial corrige al

La Audiencia Provincial corrige al juez Peinado: no habrá un segundo juicio con jurado contra Begoña Gómez por el delito de malversación

Qué pasa si llueve en el desfile del Día de la Hispanidad: las unidades y militares que se ven afectados

González Amador, el novio de Ayuso, pide al Supremo que no le perdone la fianza al fiscal general

Procedente el despido de una teleoperadora que durante dos meses realizó 1.500 llamadas pero ninguna acabó en venta

El Puerto de Barcelona recibirá tres buques de la Armada para participar en el Salón Náutico: llegarán dos cazaminas y una fragata

ECONOMÍA

Precio de la gasolina hoy

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 2 de este 9 octubre

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

La UE no exige que España haga fijos a los interinos, pero insiste en aumentar las indemnizaciones

Números ganadores del Super Once del Sorteo 1

DEPORTES

Guardiola quiso llevarse a Dani

Guardiola quiso llevarse a Dani Güiza al Barcelona, pero hubo un jugador que lo impidió: “No le voy a perdonar”

Jugó en el Atlético de Madrid o el Valencia, su rodilla no le permitió seguir y ahora es inversor inmobiliario: “Tuve que buscar otras fuentes de ingresos”

Cristiano Ronaldo se convierte en el primer y único futbolista multimillonario: de dónde viene su fortuna

Piqué vuelve a cargar contra los árbitros durante un partido del Andorra: “Esto es una puta vergüenza”

Un exjugador del Real Madrid muestra su apoyo a Israel, país en el que jugó unos años: “Estoy orgulloso de amar y ser amado por el pueblo israelí”