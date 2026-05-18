Deportivo Táchira derrota a Metropolitanos y lidera el Grupo B de la Liga venezolana

Caracas, 17 may (EFE).- El Deportivo Táchira desplazó a Metropolitanos del liderato del cuadrangular B de la Liga venezolana tras vencerlo por la mínima en la cuarta jornada de la fase semifinal del Torneo Apertura que terminó este domingo.

En los primeros cuatro minutos del encuentro, los aurinegros, dirigidos por el uruguayo Álvaro Recoba, demostraron su jerarquía con un gol de cabeza del charrúa Rodrigo Pollera, tras un centro de Carlos Sosa desde la izquierda del campo.

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El Táchira mantuvo su defensa durante el encuentro para evitar el empate de Metropolitanos que aumentó su intensidad sin poder cambiar el resultado.

Entretanto, el Carabobo consiguió escalar hasta el segundo lugar del Grupo B tras una victoria por dos goles ante Estudiantes de Mérida, que quedó como colista.

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Edson Tortolero consiguió abrir el marcador para los granates en el segundo tiempo con un penal, mientras que un contragolpe de Joshuan Berríos finalizado con un remate de Loureins Martínez amplió la ventaja para el equipo.

Mientras tanto, en el Grupo A, la Universidad Central se quedó nuevamente con el primer lugar de la clasificación tras un empate sin goles ante Deportivo La Guaira que se ubica en el tercer lugar.

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Ambos equipos entraron al campo con propuestas claras, sin regalar un centímetro en la mitad de la cancha.

La Guaira intentó en más de una oportunidad romper con el cerco ofensivo de los visitantes que se mostraron impenetrables.

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El encuentro tuvo una escasez de goles debido a la rigurosidad táctica de ambos equipos que tuvieron que conformarse con dejar en cero el marcador.

Los líderes de cada cuadrangular disputarán la final del Apertura en un partido único y el campeón se medirá posteriormente al ganador del Clausura, en la definición anual del fútbol venezolano. EFE

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