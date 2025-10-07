Espana agencias

El PSOE informó al Supremo de que desde 2014 hizo más de 80 pagos en efectivo a Cerdán por más de 30.000 euros

Por Newsroom Infobae

Guardar

El PSOE informó al Tribunal Supremo (TS) el pasado septiembre de que desde 2014 hizo más de 80 pagos en efectivo al que fuera su secretario de Organización Santos Cerdán, por más de 30.000 euros, en concepto de compensación por gastos abonados previamente por el entonces dirigente socialista.

Así consta en la tanda documental que el PSOE entregó al Supremo por mandato del instructor del 'caso Koldo' en el alto tribunal, Leopoldo Puente, en el marco de sus pesquisas sobre una presunta trama de cobro de comisiones a cambio de adjudicación de obra pública.

Según esta documentación, a la que ha tenido acceso Europa Press, fueron un total de 84 pagos por 30.565,91 euros, que comenzaron el 7 de junio de 2017, época en la que fue nombrado secretario de Coordinación Territorial, y concluyeron el 12 de junio de 2025, cuando dimitió como secretario de Organización tras conocerse el informe de la Guardia Civil que le sitúa como presunto cabecilla de dicha trama.

No obstante, los pagos en efectivo se realizaron de forma intermitente. Así, en una primera etapa, del 7 de junio de 2017 al 11 de marzo de 2020, coincidiendo con el estallido de la pandemia de coronavirus, todas las liquidaciones por gastos fueron por esta vía, salvo una transferencia bancaria.

Tras ello, y coincidiendo con el periodo en el que fue secretario de Organización, solo constan 21 pagos en efectivo, siendo el último del 31 de octubre de 2024, por un total de 7.433 euros.

Con todo, entre los abonos en metálico y las transferencias bancarias, el PSOE aseguró al Supremo que le pagó 119.950,27 euros en liquidaciones de gastos desde 2014.

LA UCO DETECTA PAGOS EN SOBRES

Esta información ha cobrado importancia a la luz del reciente informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre las finanzas del exministro de Transportes José Luis Ábalos, que revela que el PSOE le pagó gastos en efectivo mediante sobres.

De esos pagos en sobres, la UCO explica en su informe, al que también ha tenido acceso Europa Press, que algunos aparecen justificados en la documentación aportada en su día por el PSOE pero otros, que se deducen de conversaciones de WhatsApp entre el exasesor ministerial Koldo García y su entonces mujer, Patricia Uriz, no lo están.

En ese mismo informe, la UCO detectó 95.437,33 euros desembolsados por el exministro de Transportes sin justificación bancaria, entre los que destacaba 20.799,40 euros de gastos "personales con cargo a una fuente de ingresos no declarada". Para la Guardia Civil, todo esto revelaría la existencia de una reserva de dinero en efectivo de origen desconocido.

