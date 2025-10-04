Espana agencias

Vox felicita a Andrej Babis por su victoria en las elecciones legislativas checas: "Gana la Europa de las naciones"

Por Newsroom Infobae

Vox ha felicitado este sábado al ex primer ministro de República Checa Andrej Babis por la victoria de su partido ANO (Sí), perteneciente a la coalición europea de Patriots del Parlamento Europeo, y que acudió a la cumbre del grupo celebrada en Madrid el pasado mes de febrero.

"Felicitamos a nuestro amigo y compañero de Patriotas Andrej Babis por la clara victoria de ANO en las elecciones legislativas de República Checa", han expresado los de Santiago Abascal en un mensaje en la red social X, recogida por Europa Press.

Según Vox, los checos han votado "un rotundo sí" a la soberanía nacional, la seguridad y la prosperidad. "Gana Europa, la Europa de las naciones", han añadido.

El partido populista ANO (Sí) del ex primer ministro Andrej Babis, ha ganado las elecciones legislativas celebradas en República Checa entre el viernes y el sábado con un 36,94 por ciento de apoyo, según resultados parciales correspondientes al 75 por ciento del escrutinio.

En segunda posición se sitúa la alianza de centroderecha SPOLU (Juntos, 21,56 por ciento) del actual primer ministro del país, Petr Fiala, seguido del partido de centro Alcaldes e Independientes (STAN, 10,73 por ciento) y del partido de extrema derecha Libertad y Democracia Directa (SPD, 8,14 por ciento).

Con estos resultados, el partido de Babis tendría que negociar para lograr la mayoría parlamentaria y lograr la investidura y ya se especula con posibles socios de coalición.

