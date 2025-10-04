Espana agencias

Un grupo de manifestantes en Barcelona ataca varios locales de grandes marcas internacionales

Por Newsroom Infobae

Guardar

Un grupo minoritario de manifestantes han atacado varios locales de alimentación de marcas internacionales este sábado por la tarde durante la segunda marcha del día por el centro de Barcelona en apoyo a Gaza y para reivindicar el boicot a Israel, aunque la gran mayoría siguen marchando pacíficamente gritando consignas a favor del pueblo palestino.

Entre los establecimientos afectados están el Starbucks de la Via Laietana (con el cristal y el rótulo rotos), el Carrefour de la Rambla (donde se ha lanzado un bote de humo) y locales de McDonalds y Burger King en los que se han provocado destrozos.

Sobre las 19.15 horas, un grupo de manifestantes ha lanzado baldosas del pavimento en obras de la Rambla y vallas contra la fachada del Carrefour.

CARGA POLICIAL EN LA PLAZA CATALUNYA

Sobre las 19.40 horas efectivos antidisturbios de los Mossos d'Esquadra han hecho cargas policiales para dispersar a manifestantes en la plaza Catalunya, muy cerca del supermercado.

Esta segunda marcha se produce tras la manifestación que ha empezado a mediodía en los Jardinets de Gràcia, en la que participaron unas 70.000 personas, según el Ayuntamiento de Barcelona, y 300.000 según los organizadores en apoyo a Gaza y por el fin del comercio de armas y relaciones con Israel.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Belarra asegura que el PP "es el partido más corrupto de Europa" y exige explicaciones a Sánchez sobre el caso Ábalos

Belarra asegura que el PP

Vox felicita a Andrej Babis por su victoria en las elecciones legislativas checas: "Gana la Europa de las naciones"

Vox felicita a Andrej Babis

Montero afirma que "no vamos a consentir" que "nos quiten" el "orgullo" de la sanidad pública: "Nos jugamos la vida"

Montero afirma que "no vamos

Podemos exige al Gobierno que rompa "toda relación" con Israel y pide la liberación de los activistas de la flotilla

Podemos exige al Gobierno que

Miles de personas se manifiestan en Madrid para pedir un "alto al genocidio" y el fin de las relaciones con Israel

Miles de personas se manifiestan
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Estos son los cortes de

Estos son los cortes de tráfico en Madrid por el concierto de Gloria Estefan y la cabalgata de la Hispanidad

El PSOE y la familia desmienten la información sobre la muerte de Fernández Vara

El Supremo tumba la expulsión de un ciudadano dominicano en España al basarse solo en su situación irregular y una detención por malos tratos sin constancia judicial

La UME cumple 20 años: Robles destaca que “ha salvado miles de vidas” con su lucha contra los incendios o la actuación en la DANA

La explosión de un barco en Fuengirola deja ocho heridos, tres de ellos de gravedad: se desconoce la causa

ECONOMÍA

Compra un avión por 5.700

Compra un avión por 5.700 euros y lo transforma en una vivienda turística: “Lo vi como una oportunidad de negocio”

Irene, abogada y experta fiscal: “Nos podemos deducir intereses de la hipoteca para comprar la casa, el IBI, la tasa de basuras, los gastos de reparación y conservación de la vivienda”

Números ganadores del Super Once del 4 octubre

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 4

Un hombre recibe 330 veces su salario debido a un error de la empresa, pero gana la batalla judicial y conservará el dinero

DEPORTES

España sub-20 está al borde

España sub-20 está al borde del abismo: qué necesita para avanzar en el Mundial

Luis de la Fuente da la lista de la selección española para los partidos clasificatorios al Mundial: Barrios y Llorente, las novedades

El Getafe se rinde a la Inteligencia Artificial: Bordalás lo usará para optimizar los entrenamientos y mejorar el rendimiento

Rudy Fernández hizo historia en el concurso de mates del All-Star, pero fue su peor momento como jugador: “Genera mucha presión”

Fernando Alonso se prepara para las altas temperaturas del Gran Premio de Singapur: esto es lo que usará para combatir el termómetro