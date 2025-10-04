Espana agencias

Belarra asegura que el PP "es el partido más corrupto de Europa" y exige explicaciones a Sánchez sobre el caso Ábalos

Por Newsroom Infobae

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha asegurado que el PP "es el partido más corrupto de Europa" y ha tachado de "hipócritas" las declaraciones de Miguel Tellado de este sábado, en las que ha pedido a los socios del Gobierno que "rompan" con Sánchez para no ser "cómplices" de su corrupción. Asimismo, Belarra ha pedido explicaciones al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre el 'caso Ábalos'.

Al inicio de la manifestación propalestina convocada en Madrid este sábado, Belarra ha asegurado que el de Ábalos se trata de un "gravísimo caso de corrupción del PSOE", y ha exigido que se aclare toda la información y "que se llegue hasta el final".

"Hay muchísima gente en España que piensa que es muy difícil que Sánchez no supiera nada teniendo en cuenta que cesó al ministro Ábalos sin ninguna explicación en el verano del año 2022", ha manifestado.

Así, ha insistido en que desde Podemos exigen "explicaciones y tiempo" para conocer el alcance del caso, aseverando que "tan mala es la corrupción del PP como la del PSOE".

Refiriéndose al Gobierno de Sánchez, ha subrayado que se trata del "gobierno del rearme, de la complicidad con el genocidio y que tiene en sus filas un gravísimo caso de corrupción".

