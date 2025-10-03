Espana agencias

Abascal exige la dimisión de Sánchez tras el informe de la UCO sobre los pagos en efectivo del PSOE a Ábalos

Por Newsroom Infobae

Guardar

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha pedido la dimisión del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y le ha reclamado que se ponga "a disposición judicial", después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guarda Civil haya reflejado que el PSOE pagó con dinero efectivo en sobres al ex ministro de Transportes José Luis Ábalos, que no cuadran con la documentación aportada a la justicia por los socialistas.

"Dimite y ponte a disposición judicial, sinvergüenza", ha expresado en un escueto mensaje en la red social X el líder de Vox, reaccionando a la noticia del informe enviado por la UCO al Tribunal Supremo (TS) en el marco del 'caso Koldo'.

Poco antes de Abascal, la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, ha afirmado que "el PSOE es lo que siempre ha sido: una banda". En un mensaje en la misma red social, ha compartido una imagen del sobre lleno de dinero con el logo del PSOE y a nombre de Ábalos.

"Por no perdonar no perdonan ni el euro que se asoma", ha añadido, en alusión a una moneda de un euro que se ve en la parte transparente del sobre. "Hasta el último céntimo nos saquean", ha zanjado la portavoz parlamentaria.

La cuenta oficial de Vox ha advertido en otro mensaje en X que ninguna cortina de humo tapará las revelaciones contenidas en el informe de la Unidad Central Operativa por los pagos en efectivo del PSOE, al que la formación de Santiago Abascal ha tildado de "banda".

"Ninguna de sus cortinas de humo tapará que este es el Gobierno más corrupto de la historia", ha dicho Vox en su mensaje, donde ha aprovechado para arremeter contra la alianza bipartidista que, según denuncian, mantienen socialistas y 'populares'. "Es con este vomitivo partido con el que pacta y pactará el PP", han afirmado.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Centenares de personas piden el "boicot a Israel" en una nueva manifestación en Barcelona

Centenares de personas piden el

Adif se abre a que las estaciones sirvan como refugio climático y colocará fuentes de agua gratis en las grandes

Adif se abre a que

Cuerpo, ante el informe de la UCO sobre los pagos a Ábalos: "Transparencia y llegar a las últimas consecuencias"

Cuerpo, ante el informe de

La Fiscalía de la Audiencia Nacional recurre el tercer grado al exetarra 'Gadafi'

La Fiscalía de la Audiencia

Carlos Cuerpo cree que hay que "estar orgullosos" de las movilizaciones contra el "genocidio" en Gaza

Carlos Cuerpo cree que hay
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PSOE se desmarca de

El PSOE se desmarca de los 95.000 euros en efectivo sin declarar de Ábalos y niega que los sobres que le entregó el partido fuera “financiación ilegal”

‘Chistorras’, ‘soles’, ‘folios’ o ‘lechugas’: el lenguaje que el exasesor Koldo García y su pareja Patricia Uriz utilizaban para ocultar dinero en efectivo

El PSOE entregó a Ábalos y a Koldo pagos en efectivo en sobres del partido: “He mandado a un motorista a recoger el dinero”

La Armada presenta su nuevo submarino con la presencia de la ministra de Defensa: “El más ambicioso de la industria española”

La UCO señala que Ábalos desembolsó 95.000 euros en efectivo sin dejar rastro y que recibía sobres del PSOE

ECONOMÍA

Aumenta el empleo en el

Aumenta el empleo en el sector agrario pese a un verano marcado por los incendios y la pérdida de cultivos

Resultados del Sorteo 4 Super Once: ganadores y números premiados

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

Falta de ahorro, precariedad laboral y precios disparados hacen que sólo 3 de cada 10 jóvenes puedan comprar una vivienda

‘Hoteles’ de abejas, las instalaciones que ayudan a proteger una especie imprescindible para el ecosistema

DEPORTES

España sub-20 está al borde

España sub-20 está al borde del abismo: qué necesita para avanzar en el Mundial

Luis de la Fuente da la lista de la selección española para los partidos clasificatorios al Mundial: Barrios y Llorente, las novedades

El Getafe se rinde a la Inteligencia Artificial: Bordalás lo usará para optimizar los entrenamientos y mejorar el rendimiento

Rudy Fernández hizo historia en el concurso de mates del All-Star, pero fue su peor momento como jugador: “Genera mucha presión”

Fernando Alonso se prepara para las altas temperaturas del Gran Premio de Singapur: esto es lo que usará para combatir el termómetro