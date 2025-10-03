Abascal exige la dimisión de Sánchez tras el informe de la UCO sobre los pagos en efectivo del PSOE a Ábalos

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha pedido la dimisión del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y le ha reclamado que se ponga "a disposición judicial", después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guarda Civil haya reflejado que el PSOE pagó con dinero efectivo en sobres al ex ministro de Transportes José Luis Ábalos, que no cuadran con la documentación aportada a la justicia por los socialistas.

"Dimite y ponte a disposición judicial, sinvergüenza", ha expresado en un escueto mensaje en la red social X el líder de Vox, reaccionando a la noticia del informe enviado por la UCO al Tribunal Supremo (TS) en el marco del 'caso Koldo'.

Poco antes de Abascal, la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, ha afirmado que "el PSOE es lo que siempre ha sido: una banda". En un mensaje en la misma red social, ha compartido una imagen del sobre lleno de dinero con el logo del PSOE y a nombre de Ábalos.

"Por no perdonar no perdonan ni el euro que se asoma", ha añadido, en alusión a una moneda de un euro que se ve en la parte transparente del sobre. "Hasta el último céntimo nos saquean", ha zanjado la portavoz parlamentaria.

La cuenta oficial de Vox ha advertido en otro mensaje en X que ninguna cortina de humo tapará las revelaciones contenidas en el informe de la Unidad Central Operativa por los pagos en efectivo del PSOE, al que la formación de Santiago Abascal ha tildado de "banda".

"Ninguna de sus cortinas de humo tapará que este es el Gobierno más corrupto de la historia", ha dicho Vox en su mensaje, donde ha aprovechado para arremeter contra la alianza bipartidista que, según denuncian, mantienen socialistas y 'populares'. "Es con este vomitivo partido con el que pacta y pactará el PP", han afirmado.