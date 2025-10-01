Vox lamenta que a Sánchez le dé igual no tener PGE porque sólo le mueve usar el Estado contra la corrupción que le rodea

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha lamentado este miércoles que al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez le dé igual incumplir la Constitución no presentando por tercer año consecutivo los Presupuestos Generales para 2026 porque, a su juicio, sólo le mueve "utilizar" el Estado para defenderse de la corrupción que le rodea.

Millán ha dicho, en rueda de prensa, que es "evidente" que el Ejecutivo ha vuelto a incumplir su obligación constitucional de presentar las cuentas públicas antes del 30 de septiembre, pero ha denunciado que a Sánchez en concreto le dé todo exactamente igual.

Es más, ha denunciado que "lo único que le mueve es seguir en el poder para seguir utilizando las herramientas del Estado, que son las que le permiten defender a su mujer, a su hermano y a todos los casos de corrupción que le rodean". "Es absolutamente lamentable", ha enfatizado

Y eso que, según ha recordado, el propio Sánchez defendía que un Gobierno sin presupuestos era "como un coche sin gasolina". En todo caso, ha insistido que a Vox no le sorprende "en absoluto" que ahora haga lo contrario de lo que dice. "Y si tiene que estar siete años sin presupuesto, lo estará, porque lo único que le interesa es mantenerse en el poder", ha concluido.