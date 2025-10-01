Espana agencias

El Gobierno recomienda a la flotilla de Gaza no entrar en la zona de exclusión, el buque de salvamento no podrá acceder

Por Newsroom Infobae

El Gobierno de España ha recomendado a los integrantes de la flotilla que se dirige a Gaza que no entren en la zona de exclusión establecida por el ejército israelí porque el buque de salvamento marítimo no puede acceder a ella ya que pondría en riesgo a su tripulación y a los integrantes de la propia flotilla, según han informado a Europa Press fuentes del Ejecutivo.

La Global Sumud Flotilla informó ayer martes de que ya había llegado a la zona en aguas internacionales en la que Israel ya asaltó a anteriores embarcaciones cargadas con ayuda humanitaria destinada a la Franja de Gaza.

Por su parte, el Ejecutivo español les ha informado de que el buque de salvamento marítimo del Ejército ya se encuentra en un radio operativo para realizar operaciones de rescate si fuesen necesarias.

ACCEDER SUPONDRÍA PONER EN RIESGO A LA TRIPULACIÓN

Sin embargo, desde el Gobierno han precisado a los miembros de la flotilla, cargada con ayuda humanitaria que se dirige a Gaza, de que el buque no podrá entrar en la zona de exclusión establecida por el ejército israelí ya que hacerlo "pondría en riesgo la integridad física de su tripulación y de la propia flotilla".

Por este motivo, el Gobierno "recomienda encarecidamente" a la flotilla, que en las actuales circunstancias no se adentre en la zona de exclusión porque, han insistido, "hacerlo pondría en riesgo severo su propia seguridad".

El Gobierno considera que la misión de la flotilla es "encomiable y legítima", pero señala que las vidas de sus integrantes "tienen que estar por encima".

