El Supremo conforma el tribunal que juzgará al fiscal general con Martínez Arrieta de presidente

El Tribunal Supremo ha dado a conocer este jueves el tribunal que juzgará al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos y que estará encabezado por el nuevo presidente de la Sala de lo Penal, Andrés Martínez Arrieta.

Así consta en una providencia de este jueves, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que enumera los siete magistrados miembros del tribunal: Martínez Arrieta, Ana Ferrer, Juan Ramón Berdugo, Manuel Marchena, Antonio del Moral, Susana Polo y Carmen Lamela.

(((HABRÁ AMPLIACIÓN)))