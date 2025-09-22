Espana agencias

La AN juzga esta semana a Villarejo, su socio y expolicías por presuntamente investigar a un empresario marbellí

Por Newsroom Infobae

Guardar

La Audiencia Nacional (AN) enjuicia desde este lunes al comisario jubilado José Manuel Villarejo, su socio Rafael Redondo y varios expolicías por la presunta investigación realizada sobre el empresario marbellí Felipe Gómez Zotano a instancias de Marzena Katarzina, que buscaba trazar una estrategia legal que le permitiera recuperar un dinero que reclamaba al empresario por una disputa inmobiliaria.

En su escrito de acusación, recogido por Europa Press, la Fiscalía Anticorrupción les atribuye los delitos de cohecho pasivo y de descubrimiento y revelación de secretos, por lo que pide nueve años de cárcel para Villarejo.

Y solicita ocho años para el exinspector de la Comisaría General de Información Constancio Riaño, así como cuatro años y nueve meses para Redondo y el exinspector Antonio Bonilla, en el marco de esa pieza del 'caso Tándem'.

Aunque en un principio el Ministerio Público reclamaba nueve años para el exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) Enrique García Castaño, finalmente no será juzgado en esta pieza porque el juez de instrucción acordó el archivo provisional en lo referente a él debido al ictus que sufrió en mayo de 2022 que conllevó a una "incapacidad mental sobrevenida, y como consecuencia su inimputabilidad".

EL ORIGEN DEL CONFLICTO

Según Anticorrupción, Villarejo asumió el 24 de julio de 2015 como titular real del Grupo CENYT, y en concreto a través de la mercantil Stuart & Mckenzie --integrada en dicho grupo--, el encargo realizado por Katarzina para realizar una investigación y ejercitar las acciones penales y civiles a que hubiera lugar con motivo de los conflictos que mantenía con Gómez Zotano, autorizando la contratación y supervisando su posterior desarrollo y, concretamente, el acceso a fuentes policiales no abiertas para la obtención de datos.

"Tales conflictos tenían su origen en el contrato de arrendamiento con opción de compra que ambos habían celebrado sobre una vivienda ubicada en la localidad de Benhavís (Málaga) propiedad de Zotano y habían dado lugar a la presentación por parte de Katarzina de una querella tramitada en los Juzgados de Marbella, que terminó siendo sobreseída, así como a diversos procedimientos civiles de reclamación de cantidad", indica.

En la ejecución del citado encargo --tanto en el ejercicio de las acciones judiciales como en la investigación sobre Zotano-- "intervino también, por cuenta del Grupo CENYT y en su condición de letrado del bufete Stuart & Mckenzie, el encausado Rafael Redondo", añade la Fiscalía, que sitúa al resto de mandos policiales dentro de la "organización criminal".

Según el Ministerio Público, Villarejo y en cumplimiento del encargo realizado por Katarzina, "con la imprescindible intervención de los demás encausados, llevó a cabo una investigación sobre Zotano que culminó en un denominado informe fechado el 7 de septiembre de 2015, que llegó a ser presentado en el Juzgado de Marbella que conocía de la querella que habían presentado contra Zotano". En el curso de esa investigación, añade Anticorrupción, los encausados llegaron a acceder a datos de carácter reservado del propio empresario.

LA INFORMACIÓN SOBRE EL EMPRESARIO

Al hilo, la Fiscalía sostiene que el 18 de agosto de 2015 Riaño actuó "en connivencia con los demás encausados, sirviéndose de la posición que ocupaba en la UCAO", para hacerse --a través de sus subordinados-- con el informe de actividad de Zotano".

En dicho dossier constaban "todas las escrituras públicas" que el empresario marbellí había otorgado ante "todos los notarios españoles" y que obraba en el Órgano Centralizado de Prevención del Consejo General del Notariado.

En esta línea, Anitcorrupción indica que "una vez obtenida la información a través de la UCAO, Riaño la remitió a CENYT por correo electrónico de 18 de agosto de 2015 a través de Bonilla, director de operaciones" del grupo y quien "a su vez, lo remitió, por correo electrónico de 19 de agosto de 2015" a Redondo.

La Fiscalía asegura a su vez que Riaño consultó a través de sus subordinados los datos que de Zotano constaban en la base de datos policial ADDNIFIL, un fichero de huellas dactilares que el Cuerpo Nacional de Policías utiliza y que se nutre de los datos obtenidos de los expedientes del Documento Nacional de Identidad (DNI).

Según explica el Ministerio Público, "no consta que Katarzina realizara pago alguno a ninguno de los encausados, ni al bufete Stuart & Mckenzie ni a ninguna otra de las sociedades de Grupo CENYT".

"Sin embargo, en la hoja de encargo de servicios de 24 de julio de 2015 sí se pactaron honorarios a percibir por Villarejo, como titular real de CENYT, y que ascenderían a un porcentaje de los bienes que se llegaran a recuperar del perjudicado Zotano en los procedimientos judiciales iniciados, sin que ninguna de las acciones ejercitadas a estos efectos, tanto penales como civiles, resultaran estimadas", expone en el escrito.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Puigdemont reúne este lunes a la permanente de Junts en Bruselas tras la reunión con el PSOE

Puigdemont reúne este lunes a

Yolanda Díaz: "Golpear a 12 millones de trabajadores saldrá caro a PP, Vox y Junts"

Tras el rechazo parlamentario al proyecto para limitar la jornada laboral a 37,5 horas, la titular de Trabajo insiste en que la iniciativa prosperará y critica a las formaciones opositoras por anteponer intereses partidarios al bienestar social

Infobae

La ley del teletrabajo cumple 5 años con resistencias, pero con el modelo híbrido asentado

Cinco años después de la regulación, millones de empleados alternan oficina y hogar mientras patronal y sindicatos discuten ajustes en la normativa, el modelo mixto predomina y España aún muestra una brecha significativa respecto a los principales países europeos en esta materia

Infobae

Temas del día de EFE Economía del domingo 21 de septiembre de 2025

Líderes comunitarios consultan sobre las consecuencias de ataques a sistemas aeroportuarios, políticas energéticas estadounidenses, retos industriales, acuerdos agrícolas internacionales y fusiones bancarias mientras se cumplen cinco años desde la aprobación del trabajo remoto en España

Infobae

Dinamarca, presidenta de la UE, defiende una reforma "ambiciosa" del presupuesto de la PAC

El representante danés urge avanzar en las discusiones sobre el presupuesto común y la revisión de los fondos agrícolas, destacando la importancia de políticas más ecológicas, simplificación normativa y mayor inversión privada para afrontar desafíos futuros en la Unión Europea

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El BBVA tendrá que devolver

El BBVA tendrá que devolver 1.436,92 euros a un cliente por haber incluido una cláusula abusiva en un contrato de préstamo hipotecario

El “monstruo” que intentó salvar a su novia de quemarse: Vox mantiene su discurso xenófobo tras la excarcelación del menor migrante que fue acusado de ser el autor del fuego

Por qué el PNV tiene un palacete en París y por qué obsesiona tanto a PP y Vox: la historia detrás de un edificio símbolo del exilio vasco en Francia

Los bomberos buscan a dos personas desaparecidas por las fuertes lluvias en Sant Quintí de Mediona, en Barcelona

Las lluvias torrenciales colapsan Montserrat, en Barcelona, y dejan más de 100 litros por metro cuadrado: Protección Civil pide prudencia

ECONOMÍA

Actualización del tipo de cambio

Actualización del tipo de cambio dólar-euro hoy 22 de septiembre

Inmigrantes de segunda generación, los españoles nacidos de extranjeros: el sector de la población donde los hijos sí viven mejor que sus padres

Estos son los ganadores del Sorteo 5 de Super Once

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 5

David Martínez, el misterioso inversor mexicano que tiene la llave de la opa de BBVA a Sabadell: no da entrevistas y es licenciado en Filosofía y coleccionista de arte

DEPORTES

Fernando Alonso y Carlos Sainz:

Fernando Alonso y Carlos Sainz: su ranking en el Campeonato de Pilotos de la F1

Pogacar, tras las protestas propalestinas de La Vuelta a España: “En África me siento más seguro que en algunos países de Europa”

Piqué la lía durante el último partido del Andorra y carga contra los árbitros: “Se acercó al asistente en actitud intimidatoria”

Carlos Sainz sube al podio con un tercer puesto y Alonso es sancionado tras el accidente de Piastri

Quién es Manor Solomon, el jugador israelí que ha fichado el Villarreal: “Estoy para jugar al fútbol, no hablar de política”