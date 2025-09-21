Ayuso carga contra la "mala gestión" y "muy poco feminismo" del Gobierno tras los fallos en las pulseras antimaltrato

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cargado contra la "mala gestión" y "muy poco feminismo" del Gobierno de España tras los fallos en las pulseras antimaltrato y ha pedido investigar "hasta el final" para saber lo que ha sucedido.

Lo ha expresado este domingo en la carrera popular 'Madrid corre por Madrid 2025' después de que la Fiscalía General del Estado (FGE) alertara en su Memoria de 2024 de absoluciones de acusados por "múltiples fallos" detectados en estos dispositivos telemáticos.

Díaz Ayuso ha remarcado que lo que se ha conocido hasta ahora "hiela la sangre" porque se trata de un relato "lleno de vacíos, huecos y mentiras" y ha censurado que "se ha dejado desprotegida a muchas mujeres".

"Después de la Ley del 'Sí es sí', ahora viene que no han tenido una protección por parte del Gobierno y esto evidentemente demuestra una mala gestión, muy poco feminismo y desde luego muy poco tacto y transparencia", ha criticado.

La dirigente madrileña ha pedido que se investigue "hasta el final" para saber "exactamente" lo que ha ocurrido y "cómo ha podido suceder que tantas mujeres hayan estado en esa situación". Ha reclamado que "se depuren responsabilidades".

"Que alguien tome cartas y que se depuren responsabilidades. Hacía tiempo que no veíamos cosas tan gordas. En la parte de la gestión vemos muchas, pero dejar a mujeres víctimas desprovistas... es tremendo", ha concluido.