Espana agencias

Arranca la Semana Naval 2025 para acercar a la ciudadanía la cultura de defensa y los objetivos de la Armada hasta 2050

Por Newsroom Infobae

Guardar

La Semana Naval de Madrid 2025 arranca este sábado con un amplio programa de actos culturales, divulgativos, deportivos y académicos para acercar a la ciudadanía la cultura de seguridad y defensa y los objetivos de la Armada de cara a 2050.

El lema de esta edición es 'Armada 2050. El futuro ya está aquí', que da cuenta del papel protagonista que la Armada otorga al documento 'Armada 2050', presentado en diciembre de 2024, concebido como su 'hoja de ruta' para el corto y medio plazo.

El Retiro acoge este sábado y este domingo demostraciones de la Agrupación de Infantería de Marina, así como una exposición hidrográfica en el estanque del parque, con talleres y actividades gratuitas para los más pequeños, según el programa facilitado por la institución.

VISITAS AL MUSEO NAVAL Y UNA CARRERA

Además, el programa incluye visitas guiadas en diferentes horarios al Museo Naval --este sábado, este domingo y el sábado próximo--; un concierto de música abierto al público en los Jardines del Palacio de Oriente --el próximo viernes--; seminarios especializados, como el de Navegación Astronómica --del lunes al viernes-- o los de Estrategia y el Proyecto de elementos esenciales del buque autónomo --el miércoles próximo--; la gala de 'Premios Armada' --el martes--; una jura de bandera para personal civil en Madrid Río --el sábado--; y la carrera naval, desde la Plaza de Cibeles --el domingo próximo--.

'Armada 2050' plasma la labor actual de la Armada y su visión de futuro. Trabaja en la modernización de la flota, el desarrollo de sistemas no tripulados, la integración en escenarios multidominio y el refuerzo de la industria tecnológica nacional, con el fin de garantizar la seguridad marítima y la defensa de España en las próximas décadas.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Yolanda Díaz, sobre el decreto de embargo de armas: "No hay discusión posible, irá al Consejo de Ministros el martes"

La vicepresidenta segunda reclama suspender la compraventa de armamento con Israel y lograr que el Ejecutivo cumpla sus compromisos, instando además a la Fiscalía a actuar ante posibles delitos de guerra cometidos en Gaza

Yolanda Díaz, sobre el decreto

IU denuncia que "Gaza es el nuevo Auschwitz" y pide al Gobierno romper ya todas las relaciones con Israel

IU denuncia que "Gaza es

Junqueras defiende asumir más competencias para que Cataluña alcance la "plenitud nacional"

Junqueras defiende asumir más competencias

El PP pedirá de urgencia la comparecencia de Polo (CHJ) en la comisión de la dana de Les Corts y exige su cese

El PP pedirá de urgencia

El Congreso colgará este martes en la galería de políticos ilustres a la primera mujer, la diputada Clara Campoamor

El Congreso colgará este martes
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

¿75.000, 150.000 o 300.000 euros?

¿75.000, 150.000 o 300.000 euros? La causa contra el Fiscal General se enreda con la fianza que debe pagar García Ortiz

Francia y otros nueve países reconocerán al Estado de Palestina en la Asamblea General de la ONU que se celebrará en Nueva York la próxima semana

F-35 Lightning II: así son los aviones italianos que interceptaron a las aeronaves rusas en Estonia

Un padre que desconoce la situación laboral y estudiantil de su hija solicita dejar de abonar su pensión: la Justicia lo desestima

Un mecánico explica la utilidad de estas dos ruletas del coche: “Muchos no sabéis ni para qué sirven”

ECONOMÍA

Estos son los ganadores del

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 20 septiembre

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once

Una “ballena” cripto que compró 1.000 bitcoin por 712.000 euros hace más de 12 años reactiva su cartera: hoy vale casi 100 millones

Estos son los resultados ganadores del Sorteo 5 de Super Once

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 5

DEPORTES

Quién fue el primer ganador

Quién fue el primer ganador del Balón de Oro: se hacía llamar el ‘mago del regate’ y nunca fue expulsado

¿La Vuelta a España fue solo el principio? Crece la presión para apartar a Israel de los eventos deportivos, pero las organizaciones guardan silencio

El futbolista Marc Cucurella se rompe al hablar del autismo de su hijo: “Cuando veo que lo pasa mal, sufro mucho”

El Real Madrid no olvida la victoria de Rodri sobre Vinicius en el Balón de Oro de 2024: se plantea no presentarse este año

Así es la nueva vida de Novak Djokovic en Grecia tras marcharse de Serbia por una disputa con el Gobierno