Torres enmarca una reunión entre Zapatero y Puigdemont como parte de la negociación de los Presupuestos

Por Newsroom Infobae

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha enmarcado una reunión en Suiza entre el expresidente del Gobierno socialista José Luis Rodríguez Zapatero, y el líder de Junts, Carles Puigdemont, a la negociación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2026.

Al ser preguntado una entrevista en 'Más de Uno' de 'Onda Cero', que ha recogido Europa Press, sobre qué sabe de la visita que el expresidente hará a Puigdemont en Suiza, Torres no lo ha desmentido y ha detallado que el Gobierno está negociando con los distintos grupos con representación en el Congreso su apoyo a las cuentas públicas.

"Entiendo que ese es el sentido de esa reunión, y nuestra voluntad es presentar ese anteproyecto, y que sea más social que lo que tenemos en estos momentos, y que sea un buen anteproyecto, y se están reclamando los apoyos de los grupos", ha compartido el ministro socialista.

Cuestionado sobre si para eso es necesario que un expresidente acuda a reunirse con un huido de la justicia, Torres ha respondido que las negociaciones se pueden llevar a cabo "de distintas maneras" y que él es consciente de que negociar con los de Carles Puigdemont no fue fácil.

"He tenido que negociar con Junts, por ejemplo, la reforma del artículo 35, que no fue fácil, porque lo intenté con el Partido Popular, creo que era de justicia que esto pudiera salir (...) sin embargo, no fue posible, tuvimos que negociar con Junts, y al final conseguimos ese apoyo", ha relatado.

Con todo, ha señalado que "lo relevante" es saber si los Presupuestos "finalmente caminan", y que la voluntad el Gobierno es presentarlos en el Congreso incluso si no tienen garantizados los apoyos para sacarlos adelante.

