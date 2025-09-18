Felipe González y Matutes recuerdan a Fèlix Pons y abordan el papel de España en la UE en un acto en Palma este jueves

El expresidente del Gobierno Felipe González, el exministro de Auntos Exteriores Abel Matutes y expolítico Miquel Roca recordarán al al socialista mallorquín Fèlix Pons, expresidente del Congreso y exministro, y abordarán el papel de España en la Unión Europea (UE) en un acto que se celebrará este jueves en Palma.
Serán dos los coloquios, 'Memòria i futur d'Espanya a Europa' y 'Recordant Fèlix Pons (1942-2010)', los que tendrán lugar a partir de las 18.00 horas del próximo 18 de septiembre en la sala magna del Auditorium de Palma.
En el acto, organizado por el Govern y el Moviment Europeu, González, Matutes y Roca estarán acompañados por los periodistas Rosa Paz y Andreu Manresa y el abogado Lluís Morell.
Últimas Noticias
El Parlamento Vasco recupera este jueves el debate sobre la reforma del autogobierno en su pleno de política general
Sánchez recibe hoy en Moncloa al canciller Merz en plena escalada del Gobierno con Israel
El juez del 'caso Errejón' cita hoy a las partes para cotejar conversaciones del exdiputado con un testigo
Pere Aragonès renuncia a su sueldo de expresidente para trabajar en la empresa familiar
Exteriores convoca nuevamente a la encargada de negocios israelí tras acusar Israel a Sánchez de "antisemita"
MÁS NOTICIAS