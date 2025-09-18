Espana agencias

Felipe González y Matutes recuerdan a Fèlix Pons y abordan el papel de España en la UE en un acto en Palma este jueves

El expresidente del Gobierno Felipe González, el exministro de Auntos Exteriores Abel Matutes y expolítico Miquel Roca recordarán al al socialista mallorquín Fèlix Pons, expresidente del Congreso y exministro, y abordarán el papel de España en la Unión Europea (UE) en un acto que se celebrará este jueves en Palma.

Serán dos los coloquios, 'Memòria i futur d'Espanya a Europa' y 'Recordant Fèlix Pons (1942-2010)', los que tendrán lugar a partir de las 18.00 horas del próximo 18 de septiembre en la sala magna del Auditorium de Palma.

En el acto, organizado por el Govern y el Moviment Europeu, González, Matutes y Roca estarán acompañados por los periodistas Rosa Paz y Andreu Manresa y el abogado Lluís Morell.

