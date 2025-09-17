Espana agencias

Aznar avisa que si Israel "pierde lo que está haciendo" se pondría al "mundo occidental al borde de la derrota total"

Por Newsroom Infobae

Guardar

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha acusado este miércoles al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de "abanderar la causa palestina" para "huir" de los casos de corrupción que le afectan, y ha avisado que si Israel "pierde lo que está haciendo" se pondría al "mundo occidental al borde de la derrota total".

"Transformar políticas domésticas en políticas externas, como se está haciendo aquí, es absurdo, es huir de la realidad. No tiene ningún sentido, es tomar el pelo a la gente", ha declarado Aznar en la apertura del Campus FAES 2025 --bajo el título 'Europa y el futuro del vínculo atlántico'-- que ha inaugurado junto al expresidente de Chile Eduardo Frei y el escritor y periodista del Wall Street Journal, Tunku Varadarajan.

Aznar ha asegurado que los occidentales se "juegan mucho" en Ucrania porque "más vale que Ucrania no caiga", dado que si Rusia vence, --que a su juicio "lo puede hacer a lo mejor"--, el "problema" que tendrían los europeos sería "verdaderamente agobiante de guerra en Europa en cualquier momento".

"Pero si Israel perdiese lo que está haciendo, no nos damos cuenta del problema que tendríamos en el mundo occidental y en Europa", ha manifestado, para avisar que "la conjunción de los dos problemas sería poner al mundo occidental en el borde de la derrota total".

En este punto, Aznar ha insistido en usar lo que ocurre en Gaza para "huir" de la corrupción. A su entender, está "abanderando la causa palestina" pero no le importan "mucho los palestinos" sino estar "un día más aquí "porque lo que tiene son los problemas de corrupción de los que tiene que huir".

((HABRÁ AMPLIACIÓN))

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La Audiencia Nacional reduce a 13 años la condena de cárcel a Villarejo por las piezas 'Iron', 'Land' y 'Pintor'

La Audiencia Nacional reduce a

El acusado de matar con un cuchillo a su mujer en Cartagena pasará previsiblemente este jueves a disposición judicial

Infobae

Alegría reprueba a "cinco o diez" violentos en La Vuelta y pide excluir a Israel de la Euroliga de baloncesto

Alegría reprueba a "cinco o

Igualdad recaba datos de la mujer asesinada en Cartagena, que elevaría a 28 las víctimas mortales en 2025

Igualdad recaba datos de la

Vox dice que no quiere "símbolos políticos" en los colegios públicos madrileños en alusión a la bandera de Palestina

Vox dice que no quiere
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Una empresa tendrá que permitir

Una empresa tendrá que permitir a una de sus empleadas teletrabajar para cuidar de su madre enferma y pagarle 3.750 por la negativa inicial

El rey Felipe VI denuncia el “brutal e inaceptable sufrimiento” de Gaza y pide la creación de un “Estado palestino viable” en su visita a Egipto

Condenados a ocho y seis años de prisión dos fundadores de Arbistar: así estafaron 200 millones de euros a 32.000 inversores de criptomonedas

Un abogado recomienda no ejercer este derecho en un juicio penal: “Probablemente vas a empeorar la defensa”

PLD Space consigue un contrato para desarrollar un nuevo sistema de navegación de cohetes de la ESA

ECONOMÍA

Comprueba los resultados del sorteo

Comprueba los resultados del sorteo 3 la Triplex de la Once

Una empresa decide controlar la productividad de sus empleados con teletrabajo y despide a 1.000: “Son unos cobardes”

Conoce cuáles son las mejores horas del día para usar la luz en España

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 2

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

DEPORTES

Un nuevo español a la

Un nuevo español a la UFC: Hecher Sosa se gana el contrato tras vencer a Mackson Lee por decisión unánime

El arquitecto del Metropolitano revela que el estadio “no está acabado” y un problema de sonido: “Al Atlético de Madrid no le parece noble el hormigón”

Marcos Llorente vuelve a poner sobre la mesa la teoría de las fumigaciones de los aviones con una publicación de un jugador del Getafe: “Fumigada”

El hombre más rápido del mundo se queda sin aliento cuando sube las escaleras: la confesión de Usain Bolt

España enfrenta a Israel a través del deporte: el PSOE pone en duda la participación en el mundial 2026 si juega Israel