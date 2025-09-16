Espana agencias

IU tacha de "vergonzosa" e "indefendible" la resolución del COI que avala mantener a Israel en la competición olímpica

Por Newsroom Infobae

Guardar

El portavoz parlamentario de IU y diputado de Sumar en el Congreso, Enrique Santiago, ha tildado de "vergonzosa" e "indefendible" la resolución del Comité Olímpico Internacional (COI), que ha reafirmado su decisión de mantener a Israel como participante legítimo en las competiciones olímpicas internacionales.

"La resolución del Comité Olímpico Internacional respecto a la participación de Israel nos parece vergonzosa, un poquito más vergonzosa, que ya era difícil, que la posición de la Unión Ciclista Internacional pero se han superado sobre todo por el doble rasero después de haber claramente excluido a Rusia", ha censurado en declaraciones a los medios en el pasillo del Congreso.

Santiago ha confrontado que los argumentos del COI son "indefendibles", dado que se vetó a Rusia tras su invasión a Ucrania pero no es capaz de hacerlo con Israel. Es más, ha reprochado que se den supuestas razones como que el país hebreo "no se había apropiado de equipos deportivos palestinos", cuando lo que hace es "exterminar directamente los equipos deportivos palestinos en cualquier tipo de deporte y de actividad".

A su juicio, la posición del Comité Olímpico Internacional evidencia que el deporte "ha perdido la finalidad de acercamiento de pueblos y de construcción de paz", para cada vez más desviarse "hacia caminos exclusivamente de obtención de lucro". Y ha lanzado que este organismo olímpico, aparte de esta "lamentable" posición, les tiene acostumbrados a estar "salpicado de escándalos de corrupción".

Finalmente, el dirigente de IU ha desgranado que su espacio político va a seguir trabajando para que Israel "no participe en ningún acontecimiento deportivo mientras incumpla las resoluciones de las Naciones Unidas" y mientras cometa genocidio.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El Gobierno completa la reforma del sistema de cooperación con el nuevo Fondo Español de Desarrollo Sostenible

El Gobierno completa la reforma

El Gobierno aprueba la orden de ejecución para la construcción de los dos buques para la Armada por 700 millones

El Gobierno aprueba la orden

Junts pide a Podemos que elija entre facilitar las competencias migratorias a Cataluña o estar "en el bloque PP y Vox"

Junts pide a Podemos que

El PP defiende ante la Comisión de Venecia que los jueces elijan a los jueces y denuncia los "ataques" del Gobierno

El PP defiende ante la

Almeida hace "directo responsable" a Sánchez de que la violencia haya "vencido" al deporte

Almeida hace "directo responsable" a
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

España enfrenta a Israel a

España enfrenta a Israel a través del deporte: el PSOE pone en duda la participación en el mundial 2026 si juega Israel

Ni el silencio ni la falta de contacto son excusa para no pagar la pensión de alimentos: la Justicia rechaza que un padre deje de abonarla pese a tener 50 mensajes en visto de su hija

España completa la desvinculación tecnológica militar con Israel tras cancelar contratos por casi 1.000 millones de euros

Elecciones en Castilla y León: qué día se celebrarán y qué ocurre si Pedro Sánchez adelanta los comicios nacionales

La Justicia de Madrid ordena a Moncloa a investigar a Sánchez por el rescate de Air Europa y un posible conflicto de intereses

ECONOMÍA

Las cinco multas más fáciles

Las cinco multas más fáciles de recurrir y ganar, según un abogado: “La mayoría de las veces esto no se hace”

¿Una deuda del banco puede prescribir? Una abogada responde

Cuánto dinero hay que tener en el banco para que te consideren un cliente “rico”: umbrales y beneficios de los ‘VIP’

Los salarios y las cotizaciones sociales se disparan hasta batir récords de 25 años

José Elías descubre un negocio agrícola de éxito: los tomates Cherry que mezclan tecnología y tradición en Almería

DEPORTES

Topuria habla sobre Israel tras

Topuria habla sobre Israel tras lo ocurrido en La Vuelta a España: “Si pudiera, pararía esa guerra ahora mismo porque no la acepto”

El Consejo Superior de Deportes pide al Comité Olímpico Internacional la expulsión de Israel de los eventos deportivos

Israel-Premier Tech consigue 52.000 euros en premios durante la Vuelta a España

Carlos de Andrés (TVE) dice que La Vuelta ha sido “como el chiste del torero”: “La UCI ha perdido el control del ciclismo, toma medidas que me dan vergüenza”

Los errores que no debes cometer si vas a empezar a correr, según una podóloga: “Compra las zapatillas por la tarde”