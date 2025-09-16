Aznar inaugura este miércoles el Campus FAES 2025 que el viernes clausurará con Feijóo

El exjefe del Ejecutivo y presidente de FAES, José María Aznar, inaugurará este miércoles el Campus FAES 2025 que, un año más, será clausurado el viernes por el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.

Durante estas tres jornadas, bajo el título 'Europa y el futuro del vínculo atlántico', se abordarán los retos estratégicos, económicos y políticos que afrontan España, Europa y la relación transatlántica, en un momento en el que el foco mediático está puesto en la situación que se vive en Gaza.

Precisamente este lunes Aznar acusó al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de ser "un animador de la kale borroka" tras las protestas propalestinas del domingo, y señaló que si este "jalea la violencia" por la causa palestina" para "tapar" su "situación de corrupción asfixiante", también puede hacerlo en otras ocasiones "si le conviene".

"Tenemos que estar preparados para las peores cosas", alertó Aznar en Telecinco, donde calificó como "enormemente grave" que Sánchez "aliente las protestas" porque "pasa una raya que trasciende" la Vuelta ciclista a España.

Feijóo, por su parte, culpó al jefe del Ejecutivo de los "actos de violencia" en La Vuelta y dijo que "no es digno" del cargo que ocupa. A su entender, "no puede estar al frente de un Gobierno democrático un presidente irresponsable que jalea la violencia entre compatriotas".

ANA PALACIO, GONZÁLEZ PONS Y JUAN BRAVO

El Campus FAES, que este año tendrá lugar en el Espacio Bertelsmann (Madrid), será inaugurado a partir de las 12.00 horas por Aznar, el expresidente de Chile, Eduardo Frei, y el escritor y periodista del The Wall Street Journal, Tunku Varadarajan,.

Entre los ponentes confirmados se encuentran la exministra de Asuntos Exteriores Ana Palacio; el portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons; el director de FAES y eurodiputado del PP Javier Zarzalejos; y el vicesecretario general de Hacienda, Vivienda e infraestructuras del PP, Juan Bravo.

También participarán la analista internacional Mira Milosevich; el coordinador de acción exterior del PP, Ildefonso Castro; el historiador y analista político Florentino Portero; el politólogo Ignacio Torreblanca; la profesora universitaria Belén Becerril; y representantes del ámbito empresarial y económico como Gregorio Izquierdo, Pedro Guerrero Meseguer o expertos de Repsol, Iberdrola, PwC y EY, entre otros.

La Fundación FAES aprovechará el campus para presentar el informe Economía española: una visión reciente (y de futuro), así como la edición del libro Raymond Aron. Una introducción, del politólogo Daniel J. Mahoney, recientemente publicado por la Fundación, una obra que recupera la vigencia del pensamiento liberal realista del intelectual francés.

Tras la inauguración de este miércoles habrá una mesa redonda titulada 'Europa y el futuro del vínculo atlántico' que reunirá a Ignacio Torreblanca, Belén Becerril y Ana Palacio, moderados por Mira Milosevich. Ya por la tarde, se celebrará la sesión '¿Será Europa un actor estratégico?0 con Andy Smith, Ildefonso Castro y Florentino Portero, moderados por la periodista Maite Rico.