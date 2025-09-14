Espana agencias

Sánchez afrontará en el Congreso preguntas sobre la estabilidad del Ejecutivo tras el revés con las 37,5 horas

Por Newsroom Infobae

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, responderá el próximo miércoles en la sesión de control del Congreso a dos preguntas centradas en la estabilidad y situación política de su Ejecutivo, después de que la Cámara tumbara esta semana la ley para la reducción a 37,5 horas de la jornada laboral.

En concreto, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, interpelará a Sánchez sobre "cómo valora la estabilidad de su Gobierno", mientras que la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, le pedirá su opinión sobre "la situación política".

Los votos de ambos partidos, junto a Vox, hicieron caer la reforma laboral impulsada por la vicepresidente segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díez, en un intenso Pleno en el que ella recriminó a ambos partidos que "defiendan los intereses patronales y no los de los millones de trabajadores" de toda España.

Por su parte, la portavoz de Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, se centrará en el ámbito internacional al preguntar al presidente si respalda "el acuerdo comercial alcanzado entre la Comisión Europea y Estados Unidos".

A finales de julio, la presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula Von der Leyen, y el estadounidense Donald Trump alcanzaron un polémico pacto que fijaba un arancel máximo del 15% para la mayoría de las exportaciones entre ambas zonas.

"SEÑORA MONTERO, ¿CUMPLE USTED LA LEY?"

En la misma sesión de control, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, quiere preguntar a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, cuáles son "los planes del Gobierno ante el nuevo curso político".

Este nuevo periodo de sesiones está marcado por la promesa del Ejecutivo de llevar al Congreso un proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2026 y, de momento, tanto Junts como Podemos, condicionan su apoyo a fuertes exigencias.

Además, la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha registrado otra pregunta para que Montero explique si el Gobierno "trabaja para los españoles"; su compañero Elías Bendodo pretende preguntarle si está orgullosa de su gestión al frente de Hacienda, y desde Vox, José María Figaredo, aspira a conocer "en qué gasta el Gobierno los impuestos de los españoles".

EXAMEN A BOLAÑOS

La oposición también ha registrado preguntas para el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, a quien la portavoz de Vox en el Congreso, María José Rodríguez Millán, busca pedir cuentas por los pactos del Gobierno y sus efectos en el Estado de Derecho.

El secretario general del PP, Miguel Tellado, planea preguntarle si el Gobierno cumple la ley y la portavoz adjunta del Grupo Popular Cayetana Álvarez de Toledo, tratará que precise qué entiende por "convivencia".

De su lado, la responsable de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, pretende que la ministra de Defensa, Margarita Robles, se pronuncie sobre "lo que está sucediendo en Europa", tras el reciente impacto de drones rusos en suelo polaco.

