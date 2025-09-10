Espana agencias

Sánchez asiste con Begoña Gómez a la 'premier' de la última película de Amenábar en los cines Callao (Madrid)

Por Newsroom Infobae

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asistido este martes por la tarde a la 'premier' de 'El cautivo', la última película del cineasta Alejandro Amenábar, en los cines Callao de Madrid junto a su mujer, Begoña Gómez, según han confirmado fuentes gubernamentales a Europa Press.

Tanto el jefe del Ejecutivo como Gómez han acudido al preestreno de la película por una de las puertas laterales del cine. Esta asistencia no estaba prevista en la agenda oficial que Moncloa traslada a los medios de comunicación.

La esposa del presidente del Gobierno ha acudido al cine en la misma jornada en la que ha declarado ante el juez Peinado por presunta malversación que le atribuye en la contratación de su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez.

Gómez ha explicado en los juzgados de Plaza de Castilla las funciones que desempeña su asesora en Moncloa y ha señalado que ésta le hizo algún "favor" en ocasiones excepcionales, como enviar un correo a Reale sobre el patrocinio de la cátedra que codirigía en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

La nueva película de Amenábar, que se estrena este 12 de septiembre en la gran pantalla, explora los cinco años que el celebérrimo autor de 'El Quijote' pasó preso en Argel. Un periodo esencial para entender "a la persona y al artista", y durante el que Miguel de Cervantes "se forja como ser humano y como contador de historias".

En la cinta, el director de cine también aborda la hipótesis de la posible homosexualidad de un joven Cervantes, interpretado por el actor Julio Peña.

