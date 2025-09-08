Sumar apoya las medidas contra Israel pero avisa a Sánchez que quieren la retirada de la embajadora en Tel Aviv

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz y Sumar han considerado positivo el plan de medidas contra Israel anunciado este lunes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aunque no se conforman con estas iniciativas y exigen que se retire a la embajadora española en Tel Aviv.

En un mensaje a través de la red social 'Bluesky', tras terminar la declaración institucional del presidente, Díaz ha señalado que su espacio político está en el Gobierno "para esto" y que la semana pasada ya le trasladaron al PSOE que España "tenía que hacer más para parar el genocidio" palestino en la Franja de Gaza.

Así, ha agradecido a la sociedad civil por su movilización en favor del pueblo palestino y "por no mirar a otro lado" con lo que sucede en Gaza. Eso sí, ha agregado que "no pueden conformarse" y que se tiene que retirar a la embajadora española en Israel, Ana María Salomón.

Por su parte, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha afirmado que la movilización en favor del pueblo palestino "sirve" y ha presumido que "la sociedad española, en la vanguardia, ha empujado para activar estas nueve medidas".

"Ahora debemos seguir empujando para parar el genocidio en Gaza. Romper toda relación con el gobierno genocida de Israel y que paguen por sus crímenes", ha demandado.

PAQUETE "POTENTE"

Por otro lado, el portavoz de Sumar y ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha reconocido que la retirada de la embajadora ha quedado fuera del paquete anunciado por Sánchez, pero que se queda con lo positivo y ha apuntado que su espacio seguirá demandando llamar a consultas a la diplomática.

Urtasun ha calificado, en declaraciones a TVE recogidas por Europa Press, de "paquete potente" la batería de medidas de presión ante el Gobierno de Benjamin Netanyahu, dado que van en la línea con las propuestas que plantearon los ministros de Sumar y después de un diálogo intenso entre socios de Gobierno.

El dirigente de Sumar ha afirmado que es "jurídicamente importante" que Sánchez aluda a la situación en Gaza como genocidio y que ahora hay que ver el calendario de aplicación de las medidas, pues algunas serán inmediatas y otras requieren de mayor desarrollo reglamentario. En todo caso, ha asegurado que su despliegue será urgente.

También ha desgranado que la prohibición de entrada en España de los cargos responsables del genocidio en Gaza es una medida casi idéntica a su reivindicación de declarar a Netanyahu como persona 'non grata'.

A su vez, Urtasun ha reivindicado que la posición de España debe servir de acicate para que la UE adopte este camino, dado que ahora ha estado "fuera de combate", y asuma medidas como la ruptura del acuerdo comercial con Israel.

EL GOBIERNO HACE LO QUE DEBE: AUMENTAR LA PRESIÓN INTERNACIONAL

Mientras, el titular de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha ensalzado este paquete de medidas, dado que España hace "lo que debe" al "aumentar la presión para que la comunidad internacional reaccione de una vez".

"Hoy reitero el mensaje para cualquier empresa española que aún opera en los Territorios Palestinos Ocupados: desista de su actividad", ha escrito en las redes sociales.

La titular de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, ha proclamado en la red social 'X' que el Gobierno da un "paso al frente" para "frenar el genocidio en Palestina".

"Embargo de armas, sanciones comerciales y cerrar la entrada a España a quienes perpetran la masacre. Todas las medidas que sean necesarias para mostrar que España está en el lado correcto de la historia", ha apostillado.