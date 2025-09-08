Espana agencias

El PSOE cree que si cae la reducción de jornada no será derrota del Gobierno: "Tendrá que explicarlo quien se opone"

Por Newsroom Infobae

Guardar

La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha señalado que aún queda tiempo para lograr los apoyos para la votación sobre la reducción de la jornada laboral de este miércoles en el Congreso, aunque considera que si la medida no sale adelante, no será una derrota del Ejecutivo sino que los partidos que se oponen tendrán que explicarlo.

En una rueda de prensa en la sede del PSOE en la calle Ferraz, tras la reunión de la Ejecutiva Federal, ha señalado que la medida beneficiaría a más de 12 millones de trabajadores y que hasta el miércoles "quedan todavía muchas horas".

El Congreso debate ese día las enmiendas a la totalidad presentadas por PP, Vox y Junts, que se oponen a que la jornada laboral pase de las 40 horas semanales actuales a 37,5.

A juicio de Mínguez hay más trabajadores esperando esta medida "que voces que se sitúan en contra", remarcando que España lleva 40 años con la misma jornada laboral y actualmente "con los avances tecnológicos y las nuevas medidas", "es posible" acometer esta reducción de las horas de trabajo.

"Se intentará en cualquier caso, si no sale adelante la votación no será una derrota del Gobierno sino que lo tendrán que explicar los partidos políticos que se oponen a esta medida que beneficia a millones de trabajadores", ha señalado.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Robles agradece a las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra su labor en la lucha contra los incendios forestales

Robles agradece a las Fuerzas

El PP dice que son los tribunales internacionales los que deben determinar si lo que ocurre en Gaza es un genocidio

El PP dice que son

Vox acusa a Sánchez de ser "portavoz de Hamás" y defiende a Israel como una "democracia consolidada"

Vox acusa a Sánchez de

Sumar afirma que negocia con Junts para tratar de convencerles de que permitan la tramitación de la reducción de jornada

Sumar afirma que negocia con

Leire Díez niega relación con Santos Cerdán y enmarca sus "investigaciones" en la elaboración de un libro

Leire Díez niega relación con
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un español de 25 años,

Un español de 25 años, entre los muertos en el atentado de Jerusalén

Esto es lo que tienes que hacer si tus rosas se llenan de manchas negras, según un experto en jardinería

“He hecho esta elección por pasión y llegaré hasta el final”: a los 55 años, termina sus estudios de medicina tras una carrera como enfermero

Gonzalo Miró defiende que los manifestantes paren la Vuelta a España y hace saltar a Juanma Castaño: “¿A ti te gustaría que no te dejaran trabajar en TVE?”

El pueblo en el que nadie quería vivir ahora da 10.000 euros para habitarlo: “Tendremos cuidado con los estafadores”

ECONOMÍA

Comprobar Super Once: los números

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 3 de este 8 septiembre

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 3 de las 14:00

Sebastián Ramírez, abogado: “Hasta que el hijo no alcanza la independencia económica se le debe seguir manteniendo”

Cuál es el precio máximo y mínimo de la luz en España para este martes

El datáfono de un restaurante se estropea y el dueño dice a 70 clientes que se vayan a casa y le paguen después: “Confiaba en su honestidad”

DEPORTES

Películas, amigos y siestas: las

Películas, amigos y siestas: las claves de Alcaraz para mantenerse relajado y ganar su sexto Grand Slam

Carlos Alcaraz conquista su segundo US Open de Nueva York frente a la resistencia de Sinner: su sexto trofeo de Grand Slam

España aplasta a la selección turca en las eliminatorias de la Copa del Mundo: un 0-6 histórico con un hat-trick de Merino, doblete de Pedri y un tanto de Ferran

Alcaraz - Sinner, en directo: el español arrolla al italiano y gana su segundo US Open y su sexto Grand Slam

El nadador que estuvo 102 horas en el mar para llegar de Córcega a Mónaco recuerda su experiencia: “Mis encías sangraban, mi lengua triplicó su volumen...”