Espana agencias

La AN sienta esta semana en el banquillo a Villarejo por el presunto encargo para investigar a Martinsa-Fadesa

Por Newsroom Infobae

Guardar

La Audiencia Nacional (AN) juzga desde este lunes al comisario jubilado José Manuel Villarejo y a su socio Rafael Redondo por el 'proyecto Saving', un encargo en el que habría investigado posibles irregularidades en el concurso de acreedores de la constructora Martinsa-Fadesa cuando era presidente Fernando Martín.

En esta pieza del 'caso Villarejo', la Fiscalía Anticorrupción solicita en su escrito de acusación, recogido por Europa Press, 23 años y 6 meses de cárcel para el comisario jubilado, así como 18 años y 9 meses para Redondo.

Anticorrupción considera que los hechos investigados son constitutivos de los presuntos delitos de cohecho pasivo propio, descubrimiento y revelación de secretos de particulares con difusión a terceros cometidos por funcionario público, descubrimiento y revelación de secretos de particulares con difusión a terceros y falsedad en documento mercantil.

Y pide, además de las penas de prisión para ambos, que Villarejo y Redondo indemnicen con 5.000 euros a cada uno de los espiados en concepto de responsabilidad civil. Y apunta que de esas cantidades es responsable civil subsidiario la Administración General del Estado. Asimismo, entiende que procede el decomiso del medio millón de euros que abonó José Moya al Grupo CENYT por el encargo.

EL COMISARIO, "EN ACTIVO"

Anticorrupción describe que fue en julio de 2011 cuando Moya contactó a través de terceras personas con el comisario "cuando se encontraba en servicio activo como comisario del Cuerpo Nacional de Policía" para que le ayudara a resolver el conflicto que, a cuenta de una inversión que había realizado, mantenía con la compañía Martinsa-Fadesa y con su presidente.

Según detalla, el problema partía de la adquisición por parte de Moya de acciones de Martinsa-Fadesa por importe superior a 100 millones de euros en 2007, lo que suponía el 5 por ciento de la compañía.

Esa adquisición --añade-- iba acompañada de un contrato de opción de venta que permitía a Moya recuperar, al menos parcialmente, la inversión realizada en la medida que se reservaba la opción de vender las acciones que había adquirido y que, en caso de ser ejercitada tal opción, habrían de ser compradas por la compañía Martinsa-Fadesa y por su presidente Fernando Martín.

Sin embargo, aunque ejercitada, "la opción de venta no pudo hacerse efectiva al declararse el concurso de Martinsa-Fadesa en julio de 2008, sin que, además, por la administración concursal se tuviera conocimiento de dicho contrato de opción de venta, iniciándose entonces el conflicto que enfrentó al propio Moya Sanabria con la compañía y con su presidente", recuerda el escrito.

Fue entonces, según el fiscal, cuando el accionista habría contratado a Villarejo para encomendarle investigar "posibles irregularidades que sospechaba se habían producido en el procedimiento concursal de Martinsa-Fadesa" y cuyo conocimiento podría utilizar en una eventual negociación para recuperar la inversión.

Detalla que Villarejo asumió el encargo "a través del complejo entramado societario del que era titular real denominado Grupo CENYT" y especifica que fue uno de los varios encargos investigados por lo que no se trata de un "hecho aislado".

"La organización criminal investigada estaba integrada por empleados del Grupo CENYT y administradores y apoderados de sus diversas mercantiles, entre los cuales participó materialmente en la ejecución del proyecto Saving el encausado Rafael Redondo Rodríguez, como abogado y asesor jurídico de la empresa", explica.

EL DESARROLLO DE 'SAVING'

Fiscalía explica que ese proyecto "comprendió la obtención de información sobre diferentes personas que habían tenido alguna relación" con esa inversión y con el procedimiento concursal que afectó a esta compañía. Y añade que el resultado de esas pesquisas se plasmó en una serie de informes.

En este punto, especifica que entre las personas de las que se recabó información estaba el presidente del banco de inversión Ahorro Corporación, quien ofreció a Moya la oportunidad de invertir en Martinsa-Fadesa y de quien sospechaban que podría haber actuado en connivencia con Fernando Martín para perjudicar al cliente del proyecto.

El fiscal explica que en esa obtención de información, el comisario y su socio llegaron "a hacerse con sus tráficos de llamadas, tanto entrantes como salientes, correspondientes a los días 1 a 18 de noviembre de 2011, conociendo de este modo con quién había contactado durante todos esos días".

De igual manera, relata que se hicieron también con los tráficos de llamadas entrantes y salientes de quien había ocupado el puesto de director general de Ahorro Corporación, correspondientes a los mismos días, y de quien había intervenido como abogado de Moya en los procedimientos judiciales que promovió a raíz de la falta de efectividad de la opción de venta de las acciones y que además era pareja de una de las personas que formaba parte de la administración concursal de Martinsa-Fadesa.

El fiscal indica que por esos trabajos Moya a través de Persán SA --empresa de detergentes-- abonó a CENYT la cantidad total de 501.500 en varias transferencias y que los pagos respondieron a facturas emitidas por Grupo CENYT en las que "con intención de ocultar la naturaleza de la relación comercial" se manipularon los conceptos de los servicios prestados.

La Fiscalía interesó el archivo de la causa para el exsenador socialista Francisco Rodríguez Martín y advirtió de la extinción de responsabilidad penal de Moya a causa de su fallecimiento el 18 de enero de 2021.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Bolaños afirma que "hay una minoría de jueces que hacen mucho daño a la justicia"

Bolaños afirma que "hay una

Condenado por suplantar identidad para estafar casi 700.000 euros en la compra de un piso en Mijas (Málaga)

Condenado por suplantar identidad para

Junqueras insiste en que no habrá Presupuestos "si no se resuelve el modelo de financiación"

Junqueras insiste en que no

El PP interrogará a Sánchez, Montero y Bolaños en el Congreso por la corrupción, el día que declara Begoña Gómez

El PP interrogará a Sánchez,

La oposición abre curso en el Congreso con una votación para pedir a Sánchez ir a las urnas y cesar a Montero

La oposición abre curso en
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El dron de Airbus diseñado

El dron de Airbus diseñado y construido al 100% en España está listo para iniciar sus pruebas: el Ejército lo incorporará en 2027

La Fiscalía advierte del aumento “exponencial” del riesgo sanitario por la venta de medicamentos en redes sociales: se disparó con la pandemia

Un inspector de Policía advierte sobre cómo debe actuar la seguridad ante un robo en un supermercado: “Espera a la línea de cajas”

Militares españoles colaboran en la lucha contra el Daesh en Irak: nueva operación de destrucción de cuevas y explosivos tras 10 años en el terreno

Más de 8.000 militares ucranianos han recibido formación en España: “Estamos orgullosos de su esfuerzo y resistencia”

ECONOMÍA

Super Once: estos son los

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 1

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 1 de las 10:00

España, el país que reparte más dinero público a ricos que a pobres, incluso sin contar las pensiones de jubilación

El 44% de los trabajadores de España dejaría su empleo sin tener otra oferta cerrada: “Si trabajo mucho y a penas llego a final de mes, no me compensa”

Números ganadores de la lotería 6/49 de este 6 de septiembre

DEPORTES

Israel Premier Tech elimina el

Israel Premier Tech elimina el nombre de su país del maillot de la Vuelta: “El uniforme se alinea con las decisiones de marca que hemos adoptado”

Alcaraz busca cambiar su historia con Djokovic en pista dura y pasar a la final en el US Open, el torneo que le convirtió en número uno

Oscar Piastri, sobre las comparaciones con Michael Schumacher: “Lo acepto”

A qué hora y dónde ver el partido disputado en Sofía entre España y Bulgaria de clasificación para el Mundial 2026

El homenaje de Ferrari a Niki Lauda, uno de los mejores pilotos de la historia de la F1: así será la decoración del monoplaza para el próximo Gran Premio