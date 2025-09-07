Espana agencias

Feijóo y Moreno participarán el viernes en el acto que el PP de Málaga organiza con huevos fritos al inicio del curso

Por Newsroom Infobae

El presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente del PP-A y de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, participarán el próximo viernes, 12 de septiembre en el ya tradicional acto con huevos fritos que el PP de Málaga organiza coincidiendo con el inicio del curso político.

En concreto, en esta ocasión el acto se celebrará en Aceites Molisur, en el municipio malagueño de Alhaurín el Grande, a partir de las 12,30 horas, y en él está previsto que participe también la presidenta provincial de los 'populares', Patricia Navarro, según ha avanzado este domingo el PP de Málaga.

No es la primera vez que Feijóo y Moreno participan en este acto del PP malagueño, toda vez que ya en 2022 ambos coincidieron en Alhaurín el Grande en una jornada similar apenas unos meses después del Congreso del PP del que Feijóo salió elegido como presidente nacional del partido, que se celebró en Sevilla en abril de ese mismo año.

Se da la circunstancia de que, dos días después de este acto, el domingo 14 de septiembre, el PSOE celebrará otro en Málaga con la participación del presidente del Gobierno y secretario general del partido, Pedro Sánchez, y la secretaria general del PSOE-A y vicepresidenta primera del Ejecutivo, además de ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

La también candidata socialista a la Junta compartirá así un acto público en Málaga con el presidente del Gobierno al inicio de un curso político que en Andalucía será también electoral, ya que en la comunidad autónoma se celebrarán nuevas elecciones autonómicas el próximo año 2026, tras las del 19 de junio de 2022 en las que venció el PP-A de Juanma Moreno con mayoría absoluta.

