Sánchez carga contra Tellado por llamar a "cavar la fosa" del Gobierno: "Es un insulto a miles de españoles"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha cargado contra el secretario general del PP, Miguel Tellado, después de que este haya afirmado que en este curso político se puede "cavar la fosa donde reposarán los restos" de un Gobierno que "nunca debió haber existido". Para el jefe del Ejecutivo sus declaraciones son "una apelación encubierta a la violencia" y "un insulto" a los miles de españoles con familiares asesinados en la Guerra Civil.

"Un insulto a los miles de españoles cuyos familiares yacieron o yacen aún en una fosa. Una apelación encubierta a la violencia. Un cuestionamiento de la democracia", ha expresado el jefe del Ejecutivo en un mensaje en la red social X, en el que ha compartido el fragmento de la declaración de Tellado.

Para Sánchez, esta es "una prueba más de que el PP se ha rendido al odio de la ultraderecha" y de que "no tiene nada positivo que aportar a nuestro país".

Tellado ha asegurado este sábado en Pamplona en el acto de inicio del curso político del PP de Navarra que "este puede ser el último curso político" del Gobierno "agonizante" de Pedro Sánchez, y ha destacado que "aquí podemos empezar a cavar la fosa donde reposarán los restos de un Gobierno que nunca debió haber existido en nuestro país".

"MISERIA MORAL", "ESTÁN LLENOS DE ODIO", "DELEZNABLE"

También se ha pronunciado sobre el mensaje de Tellado varios ministros del PSOE, entre ellos la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, que ha denunciado el "grado de miseria moral" que "hay que tener para pronunciar estas palabras, más aun "en un país con tantos muertos en las cunetas".

Por su parte, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha asegurado que la frase del 'número dos' del PP "no está elegida al azar". "Qué falta de respeto a las víctimas de la dictadura y qué vergüenza de declaraciones", ha lamentado, denunciando que los 'populares' "están llenos de odio y son ya una franquicia de la ultraderecha".

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha señalado una doble vara de medir porque en agosto le llamaron "de todo" por denunciar la "desidia" del PP frente a los incendios. "Hoy dicen esto. No veréis una sola crítica de sus altavoces mediáticos ni a ningún equidistante mostrando ninguna indignación. No tienen límites", ha augurado.

Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, ha calificado la palabras de Tellado como un "insulto" y un "desprecio y acto deleznable a la dignidad" de las víctimas que acabaron en fosas. Ha añadido que "si no hay argumentos" no se puede recurrir, "como hace el PP, a avivar el ataque al adversario con esas malas artes".

También se ha referido al mensaje la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, que ha lamentado que "el PP sigue cruzando líneas rojas" insultando a las víctimas, despreciando la memoria y pisoteando la democracia. En su opinión, "cada paso que da" el PP "lo acerca más a la ultraderecha" y lo aleja de lo que España merece.

Otro de los miembros del Gobierno que se ha pronunciado ha sido el titular de Industria, que ha sostenido que hablar de "cavar fosas" contra "un gobierno legítimo", es "indecente, ofensivo, y ajeno a cualquier mínima cultura democrática". "La convivencia no admite violencia política", ha añadido, reclamando "un poco de respeto".