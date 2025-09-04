Puigdemont y Turull "respetan y lamentan" que Giró de deje su escaño y la ejecutiva de Junts

El expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, y el secretario general del partido, Jordi Turull, han expresado que "respetan y lamentan" la decisión del exconseller de Economía y diputado de Junts, Jaume Giró, de dejar su escaño en el Parlament y la ejecutiva de la formación.
En un comunicado este jueves, ambos han defendido que Giró fue "un muy buen conseller de Economía" y que sus aportaciones al grupo parlamentario y a la dirección del partido han sido positivas y consideradas.
Giró ha anunciado que anunciado que ha tomado esta decisión por discrepancias con las "orientaciones actuales" de la formación, que no coinciden con su manera de entender la política.
