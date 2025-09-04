Espana agencias

El Gobierno critica las "falsedades" de la Junta sobre una quita de deuda en la que "todo son ventajas" para Andalucía

Por Newsroom Infobae

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha criticado este jueves las "falsedades" del Ejecutivo andaluz sobre la condonación de la deuda y ha defendido que se trata de una medida que sólo aporta "ventajas" para la comunidad autónoma, "se mire por dónde se mire".

En declaraciones a los medios en Sevilla, Fernández ha cargado contra la portavoz del Gobierno andaluz y consejera de Economía, Hacienda y Fondos europeos, Carolina España, a la que ha criticado por usar un "lenguaje y a una contundencia a la hora de decir falsedades y mentiras y de acusar permanentemente al Gobierno de España para ocultar la pésima gestión" de la Junta en todo lo que es de su competencia.

Para Fernández, "no hay ninguna razón intelectual, de lógica" para que la Junta de Andalucía "rechace la condonación y reducción, prácticamente del 50 por ciento de la deuda que tiene actualmente".

Concretamente, el Gobierno asumirá 18.791 millones de deuda de Andalucía, lo que supone "reducir su pasivo" un 49%, siendo la comunidad "más beneficiada", según el delegado.

Hay un "ahorro de en torno a 300 millones de euros de intereses que no debería devolver al Gobierno de España a través del mecanismo del FLA", según ha apuntado.

En este sentido, según Fernández, "todo son ventajas, se mire por dónde se mire", ya que, además, a la hora de recurrir a los mercados privados para obtener financiación, "si uno tiene una menor carga de deuda, va a pagar menos por ese dinero que recibe prestado" que si tiene un mayor endeudamiento.

Ha recordado que el propio presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP), ya dijo "hace un año y medio que si se condonaba lo mismo que a Cataluña, estaría dispuesto, y ahora cuando la cifra de Andalucía supera a la de Cataluña, hay un no por respuesta".

Fernández ha criticado el "no" generalizado de las comunidades autónomas gobernadas por el PP, ya que "desde Génova" se ha dicho a esos presidentes autonómicos que tiene que ser un "no rotundo, porque a todo aquello que venga del Gobierno de España hay que hacerle una oposición frontal".

Ha insistido en plantear que no entiende "donde está el problema" de una condonación de deuda para Andalucía que sólo supone "ventajas".

"Hay un anteproyecto de ley que determinará la letra pequeña de todo lo que es el proceso, pero, en definitiva, estamos hablando, de una reducción de la deuda inmediata del Gobierno autonómico de en torno al 50% y una reducción, por lo tanto, en la devolución en los próximos diez años de en torno a 300 millones de euros en concepto de intereses", ha expuesto.

Ha insistido en criticar el rechazo de la Junta a la condonación de deuda cuando Andalucía cuenta con unos servicios públicos competencia de la administración autonómica, la sanidad, educación y la dependencia, que "están absolutamente abocados a la destrucción, si siguen en manos" del Gobierno de Juanma Moreno.

