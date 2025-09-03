Espana agencias

Hereu reivindica el "diálogo" entre Illa y Puigdemont y discrepa de las críticas de Barbón y Page

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha defendido el "diálogo" entre el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el líder de Junts, Carles Puigdemont, a la vez que ha discrepado, "desde el respeto", de las dudas mostradas por algunos 'barones' socialistas como Adrián Barbón y Emiliano García-Page.

En declaraciones a los periodistas antes de la clausura del Foro de AMETIC en Santader, Hereu ha señalado que el encuentro en Bruselas entre Illa y Puigdemont supone "un paso fundamental e importante" para "gestionar las soluciones a los problemas".

"Solo a través del diálogo entre políticos que a veces defendemos posiciones diferentes podemos construir un marco de convivencia y por tanto garantizar un futuro", ha sostenido el también dirigente de los socialistas catalanes.

En este contexto, ha defendido "perfectamente" el "diálogo" de Illa con Puigdemont, a la vez que ha discrepado de la posición mostrada por algunos barones socialistas que han expresado sus dudas sobre este encuentro.

