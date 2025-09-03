Espana agencias

El Rey recibe al fiscal general dos días antes de arranque de un año judicial precedido por la polémica

El Rey Felipe VI ha recibido este miércoles en el Palacio de la Zarzuela al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tan solo dos días antes de que el monarca presida el inicio del año judicial en un acto que viene precedido por la polémica ante la presencia del máximo titular del Ministerio Público al encontrarse a un paso del banquillo.

Don Felipe y García Ortiz han protagonizado un saludo protocolario, algo serios, antes del inicio de la reunión, en la que el fiscal general ha hecho entrega de la memoria de la Fiscalía General que recoge los datos de delincuencia y criminalidad en el último año.

Ambos volverán a coincidir este viernes en la sede del Tribunal Supremo donde, como marca la tradición, tendrá lugar el acto institucional que marca cada año en inicio del curso judicial. En esta ocasión, viene precedido por la polémica dada la particular situación en la que se encuentra el fiscal general.

García Ortiz tiene pendiente sentarse en el banquillo por un presunto delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

En concreto, está pendiente de seis acusaciones populares que reclaman para él entre cuatro y seis años de prisión y entre cuatro y 12 años de inhabilitación: el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), la propia Manos Limpias, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), Foro Libertad y Alternativa, Hazte Oír y Vox.

No obstante, el fiscal general llega a la cita, en la que pronunciará un discurso, respaldado una vez más por el Ejecutivo, después de que este mismo lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defendiera su inocencia.

En una entrevista en 'TVE', hizo referencia al voto particular contra el procesamiento de García Ortiz, recalcando que "no se puede abrir un juicio a una persona sin ninguna prueba".

Sánchez insistió en que la "supuesta filtración" por la que se juzga a García Ortiz "no se ha podido probar" y que se trata de un "un caso de corrupción" que afecta a la presidenta de la Comunidad de Madrid y a su pareja.

Además, el presidente del Gobierno sostuvo que hay jueces "haciendo política", aunque son una minoría, lo que ha generado malestar entre los magistrados que consideran que con sus palabras el jefe del Ejecutivo les está faltando el respeto.

